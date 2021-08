“Problemi…”. Gemma Galgani e i ritocchini dal chirurgo. Ora è l’ex dama Ursula Bennardo a spiegare il motivo

Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto i riflettori. Negli ultimi giorni si è molto parlato della dama torinese, che alla bellezza di 71 anni, avrebbe deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. La notizia, riportata su Nuovo Tv, avrebbe fatto infuriare Tina Cipollari. Ma oggi a parlare è anche un altro volto del dating show.

Dopo il lifting, la notizia del nuovo ritocchino sulla rivista: “Scoop clamoroso a Uomini e Donne. Gemma Galgani si è rifatta pure il seno. Dopo il lifting al viso arriva il ritocco al décolleté. Così la dama che da undici anni è nello show di Maria De Filippi spera di trovare un compagno”.

Dunque tutto vero? La dama torinese non si rassegna e ha sempre dimostrato di tenere molto a se stessa e alla cura della propria immagine, nonostante le questioni di cuore abbiano più volte messo in crisi le sue certezze. E oggi pare che anche Ursula Bennardo abbia espresso la sua opinione a riguardo.





“Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio”, queste le parole dell’ex compagna di Sossio Aruta, che ha comunque voluto specificare di non essere contraria ai ritocchini: “Non sono contraria ai ritocchi per migliorarsi”.

Dietro la scelta di Gemma Galgani, per Ursula, potrebbe annidarsi un motivo ben preciso: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!”. Via libera, dunque, ai commenti da parte dei fan della dama. Ursula resta in attesa di scoprire se il suo punto di vista sia o meno condiviso dagli utenti.