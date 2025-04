Uomini e Donne, per Gemma Galgani sembra arrivato il momento del nuovo amore: ha conosciuto un nuovo cavaliere e sembra che stavolta faccia sul serio. Su Gemma Galgani le riserve non sono state poche, a cominciare da Giorgio Manetti, suo ex storico che l’aveva più volte attaccata: “Gemma sostiene che io parli della nostra storia per farmi pubblicità e finire sui giornali, ma non è così. Come ha fatto notare Tina non sono certo io che chiamo i giornalisti per parlare della mia ex. Sono un uomo libero in tutto e per tutto e non vedo perché dovrei tacere”, aveva detto.

E ancora: “Non parla di me perché si atteggia a donna superiore che non ha bisogno di fare interviste: però in fondo credo che le roda, altrimenti non lancerebbe certe frecciatine. Probabilmente è lei che non ha altro da dire”.





Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo amore?

“È libera di fare come meglio crede. Forse fa parte di quella categoria di donne che non accetta il confronto. Si atteggia a diva, ma dovrebbe dimostrare di esserlo con i fatti. Predica l’amore, ma la trovo scontata, ripetitiva”. In questa edizione ha avuto diverse frequentazioni, finite quasi sempre male. Ma le anticipazioni rivelano che qualcosa stia cambiando.

Tanto che qualcuno ha detto: “Stavolta è amore”. Ma chi è che ha preso il cuore di Gemma? Del nuovo cavaliere di Uomini e Donne non ci sono informazioni. Gemma Galgani, tuttavia, appare raggiante ed entusiasta per la nuova conoscenza. La dama di Torino, sognatrice e romantica, non perde le speranza di poter trovare l’amore della sua vita.

Racconta il sussidiario come: “Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 aprile 2028, Gemma racconta di essere uscita con il nuovo cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. Anche il nuovo corteggiatore della Galgani appare entusiasta e pronto a continuare la frequentazione. Come sempre, non mancano i commenti di Tina Cipollari che fa sempre più fatica a credere che Gemma possa realmente essere interessata ad un cavaliere con cui lasciare la trasmissione”.