Uomini e Donne, Gemma Galgani non conosce tramonto: la dama, che ha ormai superato la soglia dei 70 anni, continua a regalare emozioni. Dopo le ultime frequentazioni finite male ha ancora tanta voglia di mettersi in ballo. Le anticipazioni riportano che avrebbe infatti iniziato una frequentazione con un uomo molto più giovane di lei. Così mentre il caso Ida Platano continua a tenere banco. Sono davvero pochi quelli che hanno accettato la decisione di Maria De Filippi di metterla sul trono.

Durissimo il commento di questo utente sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne. “No vabbè. Ma quando ce la toglieremo dalle palle sta lagna?! Non è possibile!! Amicona di Maria & co proprio. Mai dato il trono ad una della sua età ma è “super protetta” Ida e quindi va bene! Adesso guarda caso tornerà a corteggiarla pure quel pagliaccio di Riccardo”.





UeD, Gemma Galgani con un cavaliere di 20 anni più giovane

“E via, altra stagione ma stessa lagna che va avanti da secoli e ci ha triturato di tutto e di più! Mamma mia con questa proprio avete toccato il fondo del fondo! Non vedo l’ora di saltare i pezzi in cui ci sarà lei!”. Critiche abbastanza simili avevano toccato Gemma Galgani che ora, riporta Blasting News: “ha avuto modo di ricevere in studio un nuovo cavaliere che ha ammesso di essere interessato a lei”.

“E di voler approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Canale 5. Trattasi di un cavaliere decisamente più giovane della dama torinese: la sua età è di circa 50 anni, mentre Gemma ha ormai superato la soglia dei 70. Anche questa volta, però, la dama del trono over ha scelto di non precludersi la possibilità di intraprendere questa nuova frequentazione”.

“E si è detta ben disposta a conoscere il nuovo cavaliere”. Polemiche su Gemma, neanche a dirlo, fioccheranno. Da parte sua la dama è decisa ad andare avanti per la sua strada senza preoccuparsi dei commenti della gente.