Due persone sono state arrestate per la morte di una bambina di 4 anni, scomparsa e ritrovata cadavere qualche giorno fa. La notizia è stata data dai quotidiani locali e dalla polizia dopo il ritrovamento di un corpo senza vita, che gli agenti di polizia intervenuti sul luogo del ritrovamento ritengono sia quello della piccola di cui non si avevano le tracce da settembre. “Il corpo è stato recuperato e inviato all’ufficio del medico legale per un’autopsia e l’identificazione”, ha spiegato la polizia ai giornalisti accorsi sul posto.

Sulla piattaforma GoFundMe, alcuni familiari della bambina, che sembra non avesse i genitori e vivesse con la zia di 24 anni e il suo fidanzato, hanno attivato una raccolta fondi che servirà per pagare il funerale della bambina. Erano stati proprio loro a segnalare alle forze dell’ordine la scomparsa della bambina, della quale non avevano notizia da settembre.

Chloe Darnell morta a 4 anni, arrestati la zia e il fidanzato

Chloe Darnell, quattro anni, era scomparsa da settembre e in questo periodo alcuni parenti che abitano lontano hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine perché non riuscivano più ad avere notizie della bambina. Oltre all’omicidio, Brittany Slaughter, 24 anni, e Adam Hayes, 34 anni, entrambi di Williamsburg, Kentucky, sono accusati di abuso su minore e manomissione delle prove fisiche.

Secondo quanto riferito dal dipartimento dello sceriffo venerdì scorso, la ventiquattrenne Brittany Slaughter aveva la custodia di Chloe. Come spiegato dallo sceriffo, ulteriori accuse potrebbero essere presentate contro i due e “l’indagine è ancora attiva”. Una parente della bambina, Tricia Hess, ha spiegato di aver contattato la polizia perché non riusciva ad avere notizie della piccola.

“La famiglia e gli amici stavano diventando sospettosi perché non erano stati in grado di vedere o parlare con Chloe nell’ultimo mese”, ha scritto Hess, per poi spiegare che il dipartimento dello sceriffo ha condotto un controllo a casa di Brittany Slaughter e di Chloe non c’era traccia. “Durante la notte hanno perquisito la zona intorno alla casa e sono riusciti a localizzare il corpo di Chloe”, ha spiegato ancora Hess nel post. Ora la famiglia attende il risultato dell’autopsia per organizzare il funerale della piccola Chloe.