Per Gemma Galgani non sembra proprio esserci pace; nonostante i tanti tentativi a Uomini e Donne per lei l’amore sembra restare un miraggio. E fioccano, come al solito, le critiche. Critiche che non hanno risparmiato il suo aspetto fisico. Tra i fan del programma si parla di “ritocchini” per la dama torinese. Si vocifera che apparirebbe più in forma grazie a “una serie di ritocchini di controllo” che avrebbe fatto durante le feste. L’obiettivo di Gemma Galgani, si legge su Blasting News, sarebbe quello di rifarsi il naso, rendendolo più in armonia con il suo viso.



Le foto e i video che Gemma o i suoi amici hanno postato durante le feste, mostrerebbero un nuovo ringiovanimento della dama: è probabile che Gemma Galgani possa essersi sottoposta a qualche piccolo ritocco durante la pausa natalizia del programma. Si tratta di voci che sono tutte da confermare: si parla, infatti, di possibili interventi alle rughe e alle labbra con iniezioni di acido ialuronico.

Gemma Galgani, ancora una delusione per la dama



Novità che, se confermate, manderebbero su tutte le furie Tina che proprio non riesce a digerire la lotta serrata che Gemma conduce contro il tempo. Gemma per la quale sono arrivo brutte sorprese. Le anticipazioni fanno sapere che la torinese ha frequentato per un periodo Alessandro, un cavaliere di 20 anni più giovane di lei.



Nonostante le critiche e il pressing di Tina nel voler sapere se tra loro c’era davvero attrazione fisica, i due sono usciti insieme per un paio di settimane. Lo scorso 29 dicembre, però, il 52enne ha interrotto la conoscenza con la dama del Trono Over dicendo che la vede soltanto come un’amica e nulla di più.



Per Gemma, dunque, l’anno inizierà con l’ennesima delusione d’amore, ma con la speranza di riuscire a trovare la persona giusta nel corso della seconda parte di stagione. Ormai però sono in pochi a sperare di vederla uscire con un uomo, mentre si rafforzano le voci di un possibile addio al programma.