A fine maggio terminerà l’attuale edizione di ‘Uomini e Donne’, ma Gemma Galgani sarebbe pronta a diventare ancora più protagonista nella stagione televisiva 2021-2022. Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe infatti abbandonare temporaneamente il ruolo di dama durante il Trono Classico, diventando opinionista del programma Mediaset. Affiancherebbe dunque Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una convivenza che, se sarà, parte già con il piede sbagliato.



In una delle ultime puntate Tina Cipollari ha dunque affermato in diretta che Gemma Galgani è stata amante: “Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Si è anche lamentata perché Gemma per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”. Ma la dama si è subito difesa: “Lo era nell’altro teatro, sono stata direttrice del teatro Alfieri di Torino per un certo periodo della mia vita”. Ma l’opinionista non si è fermata qui.



A quel punto la Cipollari ha detto: “Sì, perché era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante Gemma, le notizie non me le invento io. Sul web ci sarà qualcuno, non viene da Marte; c’è gente che conosce la sua vita e il suo passato e scrive. Dicono anche che è una grande bugiarda perché dice di aver fatto la direttrice, ma non è vero”. A quel punto Gemma Galgani è esplosa: “Lei non si può permettere di dire le cose che ha detto, sono cose serie che coinvolgono persone che non ci sono più, è grave”.







Chiuso il caso, oggi Gemma Galgani è stata ripresa da Maria De Filippi. “Gemma scusa se faccio questa domanda ma perché hai riballato con Aldo?”. Galgani ha replicato di averlo fatto per assecondare una richiesta dell’uomo: “Mi ha detto che il primo ballo che ha fatto quando è venuto qui è stato con me e quindi ha voluto fare anche l’ultimo ballo (l’edizione si sta per concludere, ndr). Non c’è nessun altro motivo all’infuori di questo”. La sua risposta non ha convinto del tutto Maria: “Quando vi ho visto ballare insieme dopo quello che vi siete detti, mi ero un po’ stupita”.

Gemma Galgani ha riconosciuto di essere incoerente: “Questo fa parte della mia incoerenza. Però davanti a una richiesta così…”. E Maria De Filippi: “Certo, ma il rispetto può tranquillamente non passare attraverso una vicinanza. Forse sono fatta male io. Io cerco di corrispondere i miei comportamenti a quello che penso. Mi stupivo. Poi se è una questione di educazione per carità. Io non è che voglio che Aldo rimanga litigato con Gemma, ma quando sento Gemma dirti determinate cose, poi vi vedo ballare felici, mi dico ‘Forse vedo male'”.