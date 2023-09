Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe lasciare il programma dopo oltre 10 anni in studio e l’amore non c’entra. La dama torinese, infatti, non ha trovato un compagno per la vita nello studio di Maria De Filippa. L’unica relazione che ha portato un po’ di felicità a Gemma Galgani è stata quella con Giorgio Manetti che, recentemente, è tornato ad usare parole durissime contro di lei. “Dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti!!”.

>“Puntiamo su di lei”. Rivoluzione Rai, per il programma top scelta proprio la famosa 19enne

“Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”. Parole dure salvo poi ritrattarle pochi mesi dopo.





Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe lasciare per La Talpa

Al settimanale Nuovo Tv, il Gabbiano si era detto propenso a rivedere la ex. “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”, si leggeva sulla rivista. E Giorgio aveva aggiunto “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”.

Poi non se ne era fatto nulla. Ora è il settimanale Vero e sganciare un boma. Secondo il Settimanale per il ruolo di opinionista nella prossima edizione de La Talpa (che potrebbe essere condotto da Enrico Papi insieme a Vladimir Luxuria) sarebbe in lizza Gemma Galgani. Anche in questo caso si tratta solamente di voci che nessuno ha commentato (né smentito).

Voci che non finisco qui. Scrive gossip e tv come: “Pare che se la Galgani dovesse accettare l’incarico, al suo fianco potrebbe arrivare anche una sua cara amica a farle compagnia: Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne, che a oggi è fidanzatissima con Alessandro Vicinanza, potrebbe infatti rientrare nella lista dei papabili concorrenti”.