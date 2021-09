Anche quest’anno Gemma Galgani è una delle protagoniste al centro dello studio di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Quest’anno per la prima volta dopo tanto tempo sta facendo i conti con l’assenza di pretendenti. La dama torinese ha sbottato e in studio ha fatto presente il fatto che non ci fossero cavalieri interessati a lei, chiedendo espressamente perché nessuno si stesse facendo avanti per provare a conoscerla e corteggiarla.

Gemma Galgani è stata abbastanza esplicita e ha chiesto espressamente ai cavalieri del parterre over come mai quest’anno nessuno si fosse fatto avanti per proporle anche solo di bere un caffè insieme. Si tratta di una situazione a cui la dama torinese non è abituata dal momento che all’interno del parterre c’è sempre stato più di qualcuno interessato a lei. Nonostante i dodici anni di permanenza in studio, non le è mai capitato di trovarsi in una situazione simile, dato che ha sempre avuto dei pretendenti pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore.

Tuttavia, questo modo di fare della dama torinese ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social: in tanti hanno puntato il dito contro di lei, ritenendo che ormai è arrivata “alla frutta” di questo interminabile percorso nel programma dei sentimenti Mediaset, che la vede protagonista da oltre un decennio. “Ecco la mummia che torna a parlare del nulla per stare al centro ad ogni costo. Ridicola”, ha sbottato una fan del programma puntando il dito contro la dama torinese. “Cioè sta lì al centro ad elemosinare attenzioni”, ha sentenziato un altro spettatore social di Uomini e donne.





Sui social si alza un coro di critiche nei confronti di Gemma Galgani. “Dopo 12 anni magari avrai stancato o no?”, scrive ancora un altro utente social che sottolinea il fatto che Gemma sia presente in studio a Uomini e Donne da fin troppo tempo e che ormai avrebbe stancato non solo il pubblico da casa ma anche i nuovi possibili cavalieri. A cui segue un altro commento “Gemma sempre più in basso”.

“Gemma pensava di fare il pienone dopo aver fatto il tagliando e invece si ritrova sola e abbandonata”, è un commento di un altro utente che ha fatto chiaramente riferimento all’operazione al seno cui la dama si è sottoposta questa estate prima del ritorno in tv.