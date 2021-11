Uomini e Donne, non si spengono i riflettori su Gemma Galgani. La dama di Torino e la sua storia con Costabile continuano a tenere banco. Tante le critiche arrivate su di lei. In una delle ultime puntate Gemma Galgani aveva avuto un confronto con il cavaliere con il quale stava tentando di iniziare una conoscenza approfondita. Ma qualcosa era andato storto e lui aveva anche rivelato che non ha nessuna intenzione di andare avanti con questa frequentazione e ha spiegato il motivo.



“Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita”. E Gemma Galgani non ci aveva visto più. Dopo aver ascoltato le parole del cavaliere Costabile il quale si aspettava che da parte della donna ci fosse più spontaneità, ha detto: “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”. Ma lui ha proseguito che la riteneva una persona molto elegante e alla quale aveva manifestato molto interesse.



Oggi nel nuovo faccia a faccia Gemma Galgani è stata messa di nuovo all’angolo. Prima Costabile ha rivelato che la sua stima rimane assolutamente immutata: “Lei era preoccupata che avesse sbagliato qualcosa…Non ha sbagliato nulla…E’ stata una signora e la mia stima rimane immutata…”. Poi ha sganciato la bomba che ha incendiato, ancora una volta, lo studio.







Costabile ha infatti confermato di non avere più la minima intenzione di continuare questa frequentazione: “Abbiamo chiarito alcuni punti divergenti che ci hanno portato ad allontanarci…Questi aspetti però ha creato un’incompatibilità…E quindi è difficile poter creare qualcosa…”. Una sconfitta, l’ennesima, per Gemma Galgani che ha replicato: “Ha già detto tutto lui…Le cose che sono importanti per me non lo sono per lui…”.



E ora si trova davanti a un bivio. Sono tanti infatti quelli che si chiedono cosa farà ora Gemma Galgani. Se una parte del pubblico, guidata da Tina Cipollari, la invita a guardare finalmente oltre il programma, lei sembra non avere nessuna intenzione. Più carica che mai è pronta a rimettersi in gioco e chi lo sa che non trovi alla fine l’amore che da 10 anni insegue.