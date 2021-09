Gemma Galgani è una delle protagoniste allo stesso tempo di amate e più criticate di Uomini e Donne. Da dieci anni la dama torinese è speso al centro delle dinamiche del programma e continua imperterrita la ricerca di un uomo in televisione. Nei giorni scorsi durante una delle puntate c’è stato l’ennesimo scontro con Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Dopo un rapido scambio di battute con Gianni Sperti, Tina si rende conto della presenza di Gemma in studio. “Non fai la passarella oggi?”, chiede la bionda opinionista. “Oggi no”, risponde la dama di Torino. L’argomento, poi, si sposta sulla mancata presenza dei corteggiatori per Gemma. “Sono due settimane che non chiama nessuno per te”, sottolinea Tina che poi decide di mettersi in contatto con il centralino per chiedere conferma delle proprie sensazioni. “Quanti uomini chiamano per Gemma?”, chiede immediatamente Tina alla centralinista. “Parecchi”, è la risposta della signora. “Ma poi restano da voi perché qui in studio non si è visto nessuno”, commenta la bionda opinionista.

Eppure qualcuno pare essersi fatto avanti per Gemma Galgani. Dopo la fine delle registrazioni della settimana scorsa (le puntate andranno in onda a ottobre), Gemma Galgani è stata beccata in compagnia di un nuovo cavaliere, in esterna per le strade di Roma, riaccendendo così la possibilità che possa trovare un nuovo amore. Infatti pare che la dama abbia conosciuto un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione apposta per conoscerla, visto che nel corso della serata di domenica 26 settembre, è stata “paparazzata” da alcuni fan in compagnia di un nuovo cavaliere.





Gemma e il nuovo cavaliere sono stati visti insieme a Roma mentre passeggiavano tenendosi mano nella mano e successivamente la dama si è messa sotto il braccio del nuovo cavaliere, di cui però, non si conosce ancora il nome. Non si sa, infatti, chi sia questo nuovo protagonista di Uomini e donne che potrebbe aver fatto battere nuovamente il cuore alla dama torinese, al punto da accettare un invito fuori per stare un po’ insieme e trascorre del tempo in compagnia.

Insomma stando a un video pubblicato sui social, pare che la situazione per Gemma Galgani si sia sbloccata un’altra volta. Infatti nelle ultime puntate andate in onda non erano molti i pretendenti per la dama torinese. Invece, un nuovo cavaliere è arrivato in trasmissione e ha manifestato interesse per Gemma e tra i due sembra esserci già un buon feeling. Resta da attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà questa storia.