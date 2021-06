Per Gemma Galgani non è stato un anno facile. La dama è stata oggetto continuo dalle accuse e degli insulti di Tina con la quale, a più riprese, sono volate parole grosse. In una delle ultime puntate Tina Cipollari ha affermato in diretta che Gemma Galgani è stata amante del proprietario del teatro dove lavorava. “Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda”.



“Si è anche lamentata perché Gemma Galgani per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”. Ma la dama si è subito difesa: “Lo era nell’altro teatro, sono stata direttrice del teatro Alfieri di Torino per un certo periodo della mia vita”. Ma l’opinionista non si è fermata qui. A quel punto la Cipollari ha detto: “Sì, perché era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante Gemma, le notizie non me le invento io. Sul web ci sarà qualcuno, non viene da Marte; c’è gente che conosce la sua vita e il suo passato e scrive. Dicono anche che è una grande bugiarda perché dice di aver fatto la direttrice, ma non è vero”.



A quel punto Gemma Galgani è esplosa: “Lei non si può permettere di dire le cose che ha detto, sono cose serie che coinvolgono persone che non ci sono più, è grave”. Gemma Galgani aveva concluso: “Lei parla con persone che erano qui nel parterre maschile, con le quali non sono più uscita e che adesso scrivono sul web. Parlo dei primi tempi della trasmissione, non ho ancora preso dei provvedimenti ma a questo punto è giunto il momento”.







Ma la Cipollari aveva ribadito la veridicità delle informazioni apprese in questo periodo. Una guerra che è destinata a proseguire ancora per un lungo periodo. In attesa di quello che sarà, al Magazine di Uomini e Donne ha parlato Aldo Farella rilasciando delle dichiarazioni inattese a proposito di Gemma Galgani. Tutto è successo lontano dalla telecamere. “Mi ha spiazzato quando è tornata sui suoi passi dopo che io avevo chiesto altri numeri, tra cui quello di Isabella”.



“Ho mandato un messaggio a Gemma Galgani” ha spiegato ma ha raffreddato le mie intenzioni, che erano quelle di conoscerla anche solo in amicizia”. Aldo Farella ha provato a riallacciare i rapporti. Il suo obiettivo è quello di tornare a Uomini e Donne a settembre “Salvo qualche miracolo estivo, che mi permetta di incontrare la donna della mia vita”.