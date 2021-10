“Ho visto abbastanza”. Colpo di scena a UeD, il protagonista abbandona lo studio. Cala il gelo

Colpo di scena a Uomini e Donne, di punto in bianco ha deciso di abbandonare lo studio. Una scelta quella del protagonista cha ha spiazzato tutti. E dire che era entrato nei cuori di tutti. La sua storia aveva infatti commosso l’intero studio e il pubblico da casa. Era stato lui a raccontarla con dovizia di particolari non omettendo quelli dolorosi. “Nasco in Russia, in una città che si chiama Volvograd, la vecchia Stalingrado”.



“I miei ricordi partono dai quattro anni, i miei genitori biologici si erano separati e a me avevano detto che mio padre fosse morto. Dovetti vivere con mia madre. Eviterò di darle tale merito e la chiamerò Lilit: non era mai in casa, era sempre in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualcosa. Così per giorni ero costretto a provvedere a me stesso, anche settimane”, aveva raccontato al pubblico di Uomini e Donne.



Era solo un bambino di 8 anni quando è arrivato in Italia, venendo adottato da una coppia di Forlì. Parliamo di Gabrio Landi, il corteggiatore che sembra aver colpito l’attenzione e il cuore della tronista Andrea Nicole. Sembrava perché oggi ha deciso di abbandonare lo studio. Il motivo è stato sempre lui a spiegarlo. “Ci sono rimasto male vedendo il tuo bacio (parla con Andrea Nicole) con Ciprian. Non me la sento di continuare”.







“Mi sento bloccato, ma non ti incolpo” ha voluto chiarire Gabrio oggi a Uomini e Donne. “Il bacio lo reputo molto importante. Più del sesso. In esterna ero arrabbiato”. Parole che hanno scosso Andrea Nicole che ha abbracciato Gabrio prima di lasciarlo andare via: “Apprezzo il fatto che sia stato sincero con me. Non ti preoccupare”.



Intanto per Andrea Nicole sono arrivati nuovi corteggiatori. Evidentemente non era lui l’uomo che cercava l’identikit del quale è molto semplice. “Cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato – aveva detto prima dell’arrivo a Uomini e Donne -. Spero di incontrarlo”. E chissà che non lo troverà nel nuovo corteggiatore Simone Cipolloni.