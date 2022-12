Uomini e Donne, una protagonista non sarà in studio a gennaio: così secondo le indiscrezioni che girano sul programma di Maria De Filippi. Programma che in questi giorni è stato sotto l’occhio attento di fan e critici. A finire sotto la lente di ingrandimento soprattutto Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Ida Platano che, nonostante abbia abbandonato lo studio, continua a far parlare di sé. Secondo il sito Blastingnews, i primi due potrebbero essere prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi potrebbero essere Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.



l primo non è ancora riuscito a trovare la sua anima gemella nel programma di Maria De Filippi e spesso e volentieri è al centro di polemiche e litigi con le donne. Il secondo, dopo la rottura con Ida Platano, non è stato in grado di ritrovare un nuovo amore e ha avuto diversi scontri con la sua ex compagna anche nel corso dell’attuale stagione del dating show.

Uomini e Donne, la dama Pinuccia assente a gennaio?



Quanto a Ida Platano, la dama ha alzato la voce contro i fan troppo invadenti: lo ha fatto dalla sua pagina social dove è sempre attivissima. Per la dama questo sembra u momento d’oro eppure non tutti ne sono convinti. C’è infatti chi sospetta che dietro la sua apparente calma si cieli il fantasma di Riccardo Guarnieri. A scatenare il dubbio è stata questa frase: “Amo la goccia che fa traboccare il vaso. È da lì che nascono i cambiamenti più importanti”.



“Ci sono persone che perdi e persone che nel perderle vinci”. Una frecciata a Riccardo? Sembrerebbe proprio di no. A puntualizzare ci ha pensato la stessa Platano che ha voluto ribadire, ancora una volta, che non tutto ciò che pubblica è un riferimento al passato sentimentale: “Volevo dirvi anche un’altra cosa, ogni volta che io pubblico qualcosa, voi fate riferimento al mio passato, non è cosi! Io pubblico ciò che voglio”.



Ida potrebbe tornare in studio per una nuova puntata speciale. Invece non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Pinuccia: la dama di Vigevano non ha preso parte alle nuove registrazioni del talk show e quindi non sarà in onda da gennaio 2023.