“Non torna più”. Uomini e Donne, fuori il volto top del programma: dopo anni si chiude la sua storia in tv

Uomini e Donne, brutta voce su un noto protagonista del programma: le ultime indiscrezioni parlano di un no definitivo al suo ritorno. Solo ieri era arrivato la notizia sul futuro di Tina. Dal palco del Pride Village di Padova ha vuotato il sacco. “Lascio la trasmissione? Assolutamente no”, ha esordito Tina mettendo così a tacere le indiscrezioni sul suo futuro. “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso”, ha dichiarato ancora Tina Cipollari.

Confermando, riporta Blasting news: “di non aver avuto nessun tipo di “richiamo” da parte di Maria De Filippi e in generale dalla produzione del programma del pomeriggio di Canale 5”. “Penso di esserci ancora”, ha ancora aggiunto Tina, che ha così rassicurato i fan che in questi giorni si erano mostrati preoccupati sui social. Sulla questione era intervenuto anche il pubblico dicendo che non esiste Uomini e Donne senza Tina Cipollari.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fuori dal cast del programma?

Come non esiste, per tanti, fan senza Riccardo Guarnieri che però potrebbe non tornare. Il 22 luglio, ad esempio, alcuni siti di gossip ipotizzano addirittura tre addii al parterre: Riccardo Guarnieri, ad esempio, potrebbe lasciare il programma a fronte delle recenti segnalazioni che lo vorrebbero felicemente fidanzato con una giovane di nome Gabriella.

Se così fosse di certo non lo rivedremo in studio a settembre, ma comunque ad oggi non c’è alcuna conferma in merito. Nessun commento da parte sua, eppure su Instagram il cavaliere tarantino è molto attivo in questi giorni. La prima puntata della nuova stagione è in programma il prossimo 18 settembre e tante sono le indiscrezioni che riguardano il cavaliere di Taranto.

Nonostante abbia lasciato il dating show di Maria De Filippi diverse volte, è sempre tornato per provare a trovare l’amore. C’era riuscito con Ida Platano e anche con Roberta Di Padua, giusto per citare le sue ex più celebri, ma quelle storie ormai sembrano chiuse a doppia mandata.