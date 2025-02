“Il mio trono è finito”. Uomini e Donne, Chiara choc: colpo di fulmine e via dallo studio con lui

Clamoroso a Uomini e Donne, Chiara lascia il trono dopo pochissimi giorni. Romana, 23 anni, aveva detto di voler trovare il vero amore. Aveva preso il posto del trono di Martina De Ioannon , la tronista che è uscita dal programma insieme a Ciro Solimeno, ed avrebbe dovuto condividere il percorso con Gianmarco Steri. Avrebbe perché qualcosa è cambiato. E che qualcosa stesse per succedere era nell’aria. Solo pochi giorni fa era comparso un messaggio di un misterioso fidanzato di nome Riccardo, che raccontava alcuni dettagli sulla ragazza e la trasmissione.

“Continuava a ripetermi che fosse tutto finto, che non dovessi credere a ciò che avrei visto, che non reagissi d’impulso e che la vedessi come se stesse girando un film. Mi diceva che gli suggerivano loro cosa dire e come comportarsi durante l’esterna, ribadendo che stava prendendo in giro tutta Italia”.





Uomini e Donne, finito il trono di Chiara: troppo presa dall’ex

Sempre secondo Riccardo, Chiara gli avrebbe anche chiesto di andare a corteggiarla e di lasciare il programma dopo una scelta fasulla. E pare qualcosa di vero ci sia. Secondo le anticipazioni fornite da LorenzoPugnaloni.it Maria ha fatto entrare in studio Gianmarco e Chiara.

Davanti alla parole di A quel punto la tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che di essere ancora molto presa dal fidanzato Riccardo (che ha anche fatto la segnalazione). Chiara è sempre stata molto presa da lui, che invece a sua volta la trattava come una relazione occasionale. Per questo la ragazza ha deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi, poi il colpo di scena.

Riccardo è entrato nello studio di Uomini e Donne, c’è stato un confronto e Maria De Filippi ha invitato i ragazzi di parlarsi lontano dalle telecamere. Dopo qualche ora sono tornati e Chiara ha detto di aver conduttrice un forte interesse per Riccardo con il quale ha deciso di lasciare il programma insieme.