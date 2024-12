È davvero finita tra la coppia di Uomini e Donne, dopo le chiacchiere dei giorni scorsi che avevano messo in allarme i fan è arrivata la nota ufficiale della dama che chiude, una volta per tutte, il caso. Il suo è un sfogo ai microfoni di casa Lollo. Nel quale dichiara: “Sinceramente ci sono rimasta molto male, non pensavo potesse finire così. Ci sono state alcune divergenze, secondo me su cose un po’ stupide […] La decisione è stata sua”.

>> “La cacciano da Uomini e Donne”. Maria De Filippi non può fare altrimenti, cosa sta succedendo

“Io ho cercato ripetutamente di avere un confronto, di vederci e parlare, ma ci sono state solo chiusure e nessuna possibilità di confronto. Secondo me le cose si potevano mettere a posto… Sicuramente lui lamenta il fatto che io abbia un rapporto forse un po’ troppo stretto con i cani. Lui si era comunque preso una donna forte, e non è che ti può far comodo che sono forte in studio e poi una sottona a casa”.





Uomini e Donne, Ilaria Volta e Vincenzo La Scala si sono lasciati

E ancora continua Ilaria Volta: “La storia con Vincenzo è finita dopo un mesetto, è durata poco purtroppo. Probabilmente abbiamo due caratteri troppo forti, comunque è meglio che sia successo adesso che magari dopo cinque o sei mesi quando io mi ero trasferita…Io mi sono esposta e si è esposto anche lui, quindi anche lui ci credeva”.

“Se c’è veramente l’amore le cose si risolvono, a questo punto ti dico che era una cosa a senso unico. A questo punto credo che non fosse amore, magari un innamoramento, un fuoco di paglia…Forse alla fine avevano ragione Tina e Gianni. Chi ha seguito il programma sa che noi siamo stati cacciati fuori, io non ero ancora pronta ad uscire dal programma”.

Quindi conclude: “Non sarei uscita dal programma se non avessi creduto in questa storia. Da oggi in poi siamo entrambi single e lui può fare quello che vuole. Attualmente non penso minimamente a tornare nel programma, ho bisogno di concentrarmi su di me e sul lavoro. Dovrebbe passare un po’ di tempo, il programma non lo guardo più”.