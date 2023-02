A Uomini e Donne sale la tensione per il trono di Federico Nicotera, nelle ultime si è fatto largo un clamoroso retroscena che smentirebbe tutte le voci circolate finora. A lanciare l’indiscrezione è l’espero di gossip Lorenzo Pugnaloni. Intorno al trono di Federico si stanno scatenando i fan, divisi tra chi sostiene Carola e chi Alice. Per capire il tono delle discussioni basta dare uno sguardo ai commenti che circolano in rete.



“Se Carola si infastidisce, ci resta male e piange (o fa qualche scenata ) è una bambina, infantile. Se invece Alice fa la stessa cosa è giustificata per l’interesse che prova e rimane ugualmente matura. I giudizi dovrebbero essere equi e non in base alla simpatia o antipatia. Federico spero che tu scelga col tuo cuore e con i tuoi occhi, che fanno soltanto un nome: Carola”.

Leggi anche: “Cacciatelo subito”. Amici 22, pubblico scatenato contro Raimondo Todaro: stavolta non lo perdonano





Uomini e Donne, Federico Nicotera rimanda la scelta



E ancora: “Adesso perché non riesce ad esprimere i suoi sentimenti o emozioni lei non è innamorata o è falsa, certo che a giudicare siete bravi eh per me finge più Alice che ormai ha capito di essere la preferita tra il pubblico e anche di Maria Gianni ecc e se la sta giocando così prima facendo la spiritosa ora facendo la vittima ,non me piace proprio”.



Carola che sembrava essere stata già scelta da Federico, ma così non è. Scrive Pugnaloni: “Smentita: Federico Nicotera non ha ancora scelto. Non mandatemi screen di Facebook. Anche perché oggi non hanno proprio registrato, dove l’avrebbe fatta? A casa sua? All’aeroporto?”. Pugnaloni ha anche ribadito che le nuove registrazioni del dating-show saranno oggi e domani, ovvero venerdì 3 e sabato 4 febbraio.



Le turbolenze del trono non risparmiano neppure Federico fino al centro delle critiche: “Io senza parole per il comportamento di Federico! Palesemente sta cercando la qualunque per giustificare la sua scelta, che ovviamente sarà Carola. Mi dispiace troppo per Alice, la sta solo utilizzando per allungare il brodo”.