Uomini e Donne, mentre Lavinia Mauro è prossima ad annunciare la scelta ecco che torna prepotentemente alla ribalta la coppia formata da Federico Nicotera e Carola. Da quasi un mese la coppia ha iniziato la sua vita lontano dalle telecamere. Una storia che sembra veleggiare con il vento in poppa. Scriveva Federico: “La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito”.



E ancora: “Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava”. Su di loro le critiche non sono mancate. Già durante la scelta erano volate parole grosse da parte della corteggiatrice, e non scelta, Alice che accusava neppure troppo velatamente Federico di averla tenuta in ballo pur avendo scelto da tempo.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola tornano in studio



Raccontava al magazine di UeD: Diventava però sempre più difficile non notare i suoi comportamenti in studio, ho voluto comunque provare fino all’ultimo perché abbiamo passato tanti mesi insieme e c’era una piccola parte di me che diceva di sperarci visto che ero ormai arrivata alla fine. Ha scelto Carola perché era la via più semplice?”.



“Non so, la risposta ce l’ha lui. Ho la mia idea, so che per scegliere una persona come mei ci vogliono gli attributi e mi fermo qui”. Parole che avevano sollevato un vespaio e alle quali la coppia non aveva risposto. Eppure potrebbero farlo a brevissimo e nel posto che li ha visti nascere come coppia: lo studio di Uomini e Donne. Sembra infatti che la coppia sia prossima a tornare.



A rilanciare l’indiscrezione è Blastingnews che scrive come: “In vista della scelta finale di Lavinia nel corso della registrazione di Uomini e donne del 1° aprile, non si esclude che possa esserci spazio in studio anche per il ritorno della coppia composta da Carola e Federico, nata appena un mese fa all’interno dello studio del talk show Mediaset”. Secondo i fan della coppia ad annunciarlo saranno loro.