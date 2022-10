Uomini e Donne, Federica Aversano in lacrime dopo le parole di Armando Incarnato. Tutto è successo dopo che Maria De Filippi ha mandato in onda la sua prima esterna con Giuseppe, l’ex cavaliere che si è esposto per conoscerla. Un’esterna che ha mandato su tutte le furie Federico che ha tuonato contro la tronista. “Tu sei una bella attrice. Hai detto che sei stata bene con me e poi nell’esterna con Giuseppe hai detto che nessuno ti ha colpito. Dici ‘A’ e poi ‘B’. L’altra volta sono stato zitto e oggi parlo io. Torno a casa con un pensiero positivo e poi mi lasci a casa una settimana”.



Un’accusa bella e buona con Armando che ha voluto dire la sua. “Il percorso di Federica non lo sto capendo, le sue mi sembrano uscite ‘tanto per’. Non ti possono piacere tutti. Ha ragione Federico. Fai le cose ‘tanto per’. Questo è un mio pensiero, può darsi che mi sbaglio”. Parole che hanno scatenato la reazione e le lacrime di Federica.

Uomini e Donne, Federica Aversano in lacrime: “Non mi capite”



“Sto facendo fatica. Non puoi vedere le cose così. Quello che hai pensato tu, l’ho detto io ieri. Però sto facendo fatica. Hai toccato un punto… Io non riesco, anche io mi faccio delle domande, forse sbaglio io o forse è ancora troppo presto. Però anche io non sto capendo il mio percorso”. Tanti i commenti piovuti che hanno riempito la pagina social di Uomini e Donne.



“Io sta volta sono d’accordo con Federica .. si sta accorgendo che qualcosa non funziona nel suo percorso, inizia a dubitare di se stessa e tu Federico le dai pure addosso ? Voleva solo essere capita in quel suo momento di difficoltà, non era una gara a chi è più forte ed ha più ego boh”. E ancora: “Armando ha paradossalmente ragione”.



“Non si capisce che tipo cerca, non si capisce cosa vuole da una persona, non si capisce dove vuole andare a parare, fa restare persone a caso. E a parte la storia del figlio è praticamente senza contenuti”. L’ultimo commento è per Federica. “A me è piaciuta prima e ora solo che un consiglio cerca di essere più sciolta e tranquilla. Tu sei spaventata sicuramente dal tuo passato ma ora devi pensare al tuo presente i ragazzi così li spaventi, oggi vederti piangere mi ha rattristita ti parlo da Donna a volte bisogna si avere i piedi a terra ma viverci le emozioni”.

