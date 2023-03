Uomini e Donne, guai in arrivo per l’ex tronista Federica Aversano; nei mesi scorsi era finita sotto i riflettori per la sua decisione di abbandonare il programma senza scegliere nessuno dei corteggiatori arrivati per lei in studio. Un’esperienza molto significativa per lei che ha raccontato nel corso di una recente intervista: “Per me dopo l’esperienza a Uomini e Donne non è cambiato nulla. Sono io che non voglio che la mia vita cambi. Il mio sogno resta l’insegnamento. Si sono presentate diverse opportunità ma le ho respinte, sono stata molto ferma”.



“Voglio la serenità, ho sempre voluto solo questo. Ecco perché la pretendo. Magari anche per paura non faccio un passo in più. Mi sentirei a disagio a sponsorizzare prodotti davanti a uno schermo, non è da me. E io devo fare solo quello che la mia natura mi porta a fare.” Federica è sempre stata molto selettiva e la decisione di lasciare il trono è dipesa anche dalla mancanza di un interesse vero per i suoi corteggiatori.

Leggi anche: “Voglio dirti una cosa”. Clamoroso a UeD, il messaggio della dama è proprio per Riccardo Guarnieri





Uomini e Donne, Federica Aversano accusata di stalking



“Sono una persona di pancia e se mi sono sentita di abbandonare è perché dall’altra parte non c’era nessuno che mi aveva davvero sconvolto. Avevo dei problemi esterni e dovevo lasciare quel percorso, ma non c’era neppure nessuno che mi prendesse tanto”. In attesa di trovare l’amore Federica Aversano è stata coinvolta in una brutta faccenda lontano da Uomini e Donne.



Il Corriere della Sera scrive: “Federica Aversano, 30enne e mamma di un bambino di 4 anni, nota per essere uno dei volti più amati del talk di Canale 5, risulta sott’inchiesta per una serie di reati che le vengono contestati dal pm Carmen D’Onofrio a seguito di una circostanziata denuncia presentata agli organi di polizia dal suo ex compagno e padre del piccolo.”



“Il fascicolo ora è al vaglio della magistratura inquirente che con il pubblico ministero D’Onofrio ha inviato a Federica Aversano, come prevede la vigente normativa sul cosiddetto “Codice Rosso”, una immediata convocazione-invito per essere interrogata come indagata. Nei prossimi giorni la ragazza dovrà difendersi dalle gravi accuse, accompagnata dai suoi difensori di fiducia, davanti agli ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando stazione carabinieri di Santa Maria Capua Vetere.”