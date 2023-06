Uomini e Donne, arriva il duro attacco all’ex. Una coppia che ha fatto sognare ma che ha acceso su di sè anche la luce dei riflettori. Polemica dopo polemica, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata letteralmente assalita da commenti e accuse. Una passione, quella della coppia, che è andata a scemare solo pochi giorno dopo la scelta e per un motivo che ancora aggi risulta essere molto discusso, ovvero il presunto tradimento da parte prima dell’ex corteggiatore poi da parte di lei. Oggi ha intervenire sulla questione è Manuel Galiano nel corso di una lunga intervista rilasciata a FanPage. Manuel ha fatto uscire alcuni dettagli sulla ex soprattutto in merito a una vacanza a Mykonos.

Rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri, il retroscena di Manuel Galiano. A raccontarlo è Manuel Galiano su Giulia Cavaglià che, a detta dell’ex volto di UeD, mentre era fidanzata con Federico Chimirri, durante una vacanza a Mykonos ha tentato di trascorrere del tempo insieme in camera d’albergo. Dettagli che vengono alla luce solo oggi.

Leggi anche: “Stava già con lui”. Uomini e Donne, e ora Manuel Galiano “asfalta” Giulia Cavaglia: racconta tutto





Rottura tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri: il retroscena di Manuel Galiano contro l’ex

“So per certo quello che è successo con me. So che lei non è la vittima, è la prima che faceva le corna. Mentre conviveva con lui, durante un viaggio a Mykonos. Ho i messaggi di Giulia ai tempi di Mykonos”, rivela Manuel a Fanpage per poi aggiungere: “Lei dopo una cena mi scrisse che era nella hall del mio albergo, che voleva salire in camera con una bottiglia di gin. Mi disse: “Questa bottiglia non la bevo sola, mi fai salire?”. Io le risposi che non mi sembrava il caso. Io non avevo interesse, ero fidanzato. Così le dissi che non era corretto, per la mia relazione e per la sua. Ma lei non parlerà mai di questa vicenda”. Il racconto poi si arricchisce di dettagli.

Poi l’amicizia con Federico Chimirri e soprattutto la smentita del tradimento: “L’ho conosciuto l’anno scorso, è nata un’amicizia. Ieri mi ha chiamato, siamo stati al telefono. Gli ho raccontato tutto, mi ha detto che per lui era tutto surreale, che non capiva perché lei stesse facendo così. Gli ho spiegato che ha fatto con tutti così. Non le ho fatto fare ancora una volta la furba. Spero non la perdoni, che scansi questo fosso. Se mi ha confermato il suo tradimento? Mi ha detto che era uno scherzo, ha giurato sul figlio. Lei appena ha il pretesto, mette in scena un teatrino. Con me ha fatto la stessa cosa”.

E c’è un dettaglio su cui Manuel, conosciuto con il soprannome Maui, ha voluto porre l’accento, ovvero la decisione di Giulia di non rilasciare alcuna dichiarazione dopo il polverone sollevato, a detta di alcuni, solo per avere maggiore visibilità: “Il suo silenzio fa capire che io non sto dicendo bugie. Non dice nulla perché spera che io non pubblichi niente”. Manuel ha poi aggiunto tra le storie di Instagram una sorta di appello rivolto a Giulia: “Stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella luce”, riferendosi all’ex MasterChef, oggi suo amico. Mentre nel corso dell’intervista a Fanpage e a proposito del presunto tradimento afferma: “Nonostante le abbia portato le prove che quel ragazzo nel video non fossi io, lei non volle sapere niente. Ha fatto lo stesso con Francesco Sole, con Federico. Quando non ha più voglia, sguinzaglia Deianira, le fa dire qualcosa che a lei giova”.