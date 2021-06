Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti in televisione. I telespettatori ormai da 20 annii si affezionano alle vicende dei vari protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Nel tempo il programma si è arricchito di varie figure, come gli opinionisti, è anche cambiato lo storico jingle che accompagna l’ingresso in studio dei vari protagonisti. Tante cose sono state modificate, resta intatto lo scopo principale: quello di trovare l’anima gemella.

Ci sono dei personaggi che hanno anche fatto strada nel mondo dello spettacolo, spiccando il volo da Uomini e Donne. Basti pensare a Costantino Vitagliano o Daniele Interante. Oppure a una protagonista degli ultimi dieci anni come Gemma Galgani. Molti fan della trasmissione amano ricordare i protagonisti del passato e in questo modo ritornano alla memoria tutte le storie che nel corso degli anni hanno caratterizzato Uomini e Donne.

Molti di loro hanno proseguito la loro avventura in televisione, altri hanno deciso di abbandonare questo percorso e dedicarsi ad altro. Come Amalia Roseti, che si è fatta conoscere a Uomini e Donne tra il 2006 e il 2007 come corteggiatrice del tronista Luca Dorigo. La caratteristica di Amalia è che è entrata per ben due volte nel programma. Infatti lei fu la scelta del tronista a cui rifilò un bel “no, perché non ho la serenità necessaria per dirti sì”. Poi la ragazza tornò sui suoi passi e in una successiva comparsa a Uomini e Donne disse: “Oddio, ho sbagliato tutto ti prego perdonami, io ti amo”. La relazione sia durata davvero pochissimo. I due, infatti, si sono lasciati dopo che lei decise di partecipare al programma la Pupa e il Secchione, contro il volere del suo fidanzato.





Da quel momento la vita di Amalia Roseti è cambiata: ha abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo, ha iniziato a dedicarsi a una professione completamente diversa. La Roseti si è laureata in Relazioni Pubbliche, e ha iniziato l’attività di wedding planner a Milano, ottenendo discreto successo professionale. “Faccio la wedding planner cioè organizzo matrimonio principalmente a Milano. Il lavoro va bene. Sono molto serena e credo di avere trovato la mia dimensione professionale. Il lavoro mi aiuta a sfogare la mia creatività, è una scoperta continua che richiede delicatezza e attenzione verso i clienti che, in fondo, ti chiedono di essere aiutati a dare corpo alle loro emozioni”, ha infatti raccontato qualche tempo fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. È stata lei a organizzare il matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Amalia Roseti è sposata con con il manager dei vip Stefano Pugnali. Nel 2014 è diventata mamma di Pietro, mentre qualche anno dopo ha avuto una bambina. Per l’ex volto di Uomini e Donne il lavoro è diventato un punto fermo della sua vita e la sua agenzia di wedding planner (Wedding mission) è una delle più richieste non solo in Italia. A giudicare dalle foto non sembra molto cambiata rispetto a 15 anni fa: è rimasta sempre molto bella, sono rimasti i suoi splendidi capelli ricci e soprattutto sono rimasti i suoi occhi celesti che fecero capitolare Luca Dorigo.