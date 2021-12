La stagione di Uomini e Donne non smette di regalare clamorosi colpi di scena sia dentro che fuori lo studio. Tante le chiacchiere volate in questi giorni. Le più pesanti quelle che hanno riguardato Andrea Nicole che, secondo alcuni, non avrebbe detto tutta la verità alla redazione di Maria De Filippi. Non da meno erano state le polemiche su Ida Platano, ancora travolta dall’uscita non uscita con Diego Tavani, e Gemma Galgani tornata in studio dopo essere guarita dal Covid e già pronta per una nuova storia.



A scaldare Uomini e Donne poi c’era stata la questione legata ad Armando Incarnato. Quasi due anni fa infatti si era già parlato di Janet, l’ex fidanzata di Armando, e lei stessa è stata ospite in studio per affrontare l’argomento. A far scoppiare la bomba era stata Veronica Ursida, a quel tempo nel mezzo di una liason con il cavaliere, accusandola di averle spedito messaggi cattivi e volgari. Due anni dopo Janet sembra tornare prepotentemente nella vita del cavaliere di Uomini e Donne. A riportare le notizia è Deianira Marzano che raccoglie un messaggio da parte di un parente, forse un cugino, del cavaliere.

Uomini e Donne, la bomba di Amedeo Vanza

“Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”. Secondo il messaggio quindi lui parlerebbe di Janet come la sua fidanzata. Tra una coppia presunta c’è un’altra, ex di Uomini e Donne, che sarebbe prossima all’addio. Si tratta di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. A lanciare la bomba è l’influencer Amedeo Venza, che ben conosce i due. A quanto pare l’ex tronista e l’ex corteggiatrice starebbero vivendo un periodo molto complicato.







Secondo Amedeo Vanza, che li avrebbe chiamati personalmente (i segnali sarebbero quindi inequivocabili), il periodo sarebbe ‘molto complicato’. Per ora non è dato saperne di più e neppure i diretti interessati si sono sbilanciati sull’argomento. Eugenio e Francesca sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo essere usciti insieme nel 2013 la coppia si è trasferita a Firenze. Nel 2014, a un anno dal primo incontro, è nato il piccolo Brando. Nel 2018 è invece arrivato Zeno.



Nonostante l’arrivo dei due bambini Eugenio e Francesca non sono ancora diventati marito e moglie Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Eugenio e Francesca sono tornati in tv solo per alcune brevi apparizioni nei programmi di Maria De Filippi. Francesca Del Taglia prima della sua apparizione televisiva lavorava nell’azienda di famigli ora è diventata una web influencer, attività che le ha permesso di supportare la propria famiglia.