“Ecco chi è davvero Ernesto”. Uomini e Donne, Barbara De Santi lo ha scoperto a sue spese

Uomini e Donne, entrato come corteggiatore di Ida Platano, uscito in rotta con la dama e poi tornato in studio Ernesto ha conquistato tutti. Nelle ultime ore però qualcosa è cambiato. Le anticipazioni rivelano essere uscito fuori un lato nascosto del cavaliere, a scoprirlo a sue spese è stata Barbara De Santi. Tantissimi i commenti arrivati: “Ecco chi è davvero Ernesto, mi spiace solo che Barbara non l’abbia capito prima. Doveva capirlo da come ha difeso Mario, lo ha fatto perché è come lui”, racconta un fan.

Nel dettaglio Ernesto ha difeso Mario e spinto Ida a dargli una seconda possibilità. Caso curioso visto che con la dama Ernesto sembrava essere ai ferri cortissimi. Raccontando i motivi della rinuncia al corteggiamento di Ida aveva detto: “La cosa più deludente, però, è stato il fatto che durante una delle puntate sono dovuto andare via per un lutto”.





Uomini e Donne, Barbara De Santi delusa da Ernesto

“E le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana – aggiunge -. Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia”. Insomma, il pubblico non capisce il perché di tutta questa premura nei confronti di Ida. Intanto Barbara è rimasta scottata dai comportamenti di Ernesto. Racconta le anticipazioni come lunedì 19 ci siano state nuove registrazioni.

A quanto si legge: “Barbara ha reagito male alla notizia che Ernesto vuole uscire anche con altre persone ed è tornata al suo posto lasciandolo al centro da solo. Il cavaliere è un sostenitore dell’amore libero, ma la dama non lo accetta. Tra i due ci sono stati diversi confronti mentre gli altri ballavano”. Ernesto, a differenza dei messaggi mandati, avrebbe occhi anche per altre dame.

Ernesto che però, proprio con la dama, aveva usato parole troppo bollenti per il programma e l’orario in cui va in onda. “Mai provato il sesso tantrico?”, diceva alla dama. Parole che hanno spiazzato Barbara: “No ma ne ho sentito parlare”. Prima, ancora, Ernesto aveva detto di voler “scrivere “Cinquanta sfumature di grigio” con lei”.