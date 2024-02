Ernesto, colpo di scena clamoroso. Insegue la dama quando tutto con lei sembrava finito, a Uomini e Donne questa stagione non smette di regalare emozioni. Nei giorni scorsi è filtrata la notizia di un ritorno di Mario, corteggiatore di Ida Platano, in studio. La tronista, dopo aver accettato la corte di due nuovi ragazzi, Marco e Daniele che si sono aggiunti a Pierpaolo e Sergio, troverà di nuovo Mario. Il corteggiatore, eliminato da Ida nelle scorse settimane per via di continue segnalazioni sul suo conto, aveva già chiesto una seconda possibilità, ma senza successo.

>> Gli autori costretti a richiamarlo. Grande Fratello, Sergio esagera con Greta: fuori le immagini della notte, pubblico scioccato

Ida aveva promesso di pensarci, ma di fatto non l’aveva più contattato. Ma in occasione di San Valentino, rieccolo alla sua corte. Mario farà una sorpresa alla tronista facendole trovare in studio un peluche e dei palloncini a forma di cuore. Nella puntata di oggi, 26 febbraio, Ernesto ha spiegato di non poter dare l’esclusiva a Barbara perché non vuole precludersi altre esperienze.





Uomini e Donne, Ernesto rincorre Barbara dietro le quinte

Ed i commenti sono fioccati: “Quanto è superficiale Ernesto… ma che vuol dire che può prendere e sparire quando gli pare, ma allora stattene da solo così non devi rendere conto a nessuno”. E ancora: “Comunque è sconfortante vedere che a 50 anni ancora gli uomini reputano uno stress farsi sentire una volta al giorno. Cercano perfino di fare sentire sbagliata la donna che ha mandato quel misero messaggio…boh”.

Le anticipazioni di Blasting News raccontano che: “Le anticipazioni delle nuove puntate del talk show, inoltre, rivelano che Ernesto non si presenterà durante l’esterna programmata con Barbara e la manderà su tutte le furie. La dama si renderà protagonista di uno scontro con il cavaliere, tanto da decidere di lasciare lo studio del talk show. La dama si rifugerà dietro le quinte e, a quel punto, Ernesto correrà da lei per cercare di riappacificarsi: i due, però, non sono più rientrati in studio e non si hanno ulteriori dettagli su come si sia evoluta la situazione”.

Come finirtà? Secondo molti Ernesto uscirà con Barbara. “L’ha seguita dietro le quinte, non è il comportamento di chi non ha interesse verso una donna. Sceglie lei, ne sono sicura”, scrive un fan. E ancora: “Ernesto, e meno male che Barbara non ti interessava”. Staremo a vederem, intanto nei giorni scorsi un altro scossone aveva toccato Uomini e Donne. L’annuncio dell’addio tra Marcello Messina e Jasna Amodei. Era stato lui ad informare tutti. “Mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo. Non ci sono motivi particolari”.