Grande Fratello, la nuova diretta è sempre più vicina e sicuramente tra tutti l’argomento cardine di lunedì 26 febbraio sarà l’elezione del primo finalista di questa edizione. Mai come stavolta il pubblico di Canale 5 attende con ansia la puntata e in queste ore che rimangono tanti stanno votando senza sosta il proprio concorrente preferito. A scontrarsi al televoto per cercare di ottenere questo titolo sono in 4: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

Tutti e 4 sono entrati in casa a settembre scorso e tutti e 4 hanno dato tanto in fatto di dinamiche in questi lunghi mesi, ma tra i sondaggi che circolano in rete oltre alla più scontata Beatrice Luzzi entra in scena come prima finalista del Grande Fratello la collega Grecia Colmenares. Chi la spunterà tra le due? Lo sapremo solo in serata, anche se come sempre Alfonso Signorini avrà anche altro di cui parlare.

GF, Sergio richiamato dagli autori

Per esempio c’è da scommettere che l’evoluzione del rapporto tra Sergio e Greta sarà oggetto di interrogazione da parte del conduttore. Da giorni ormai si è arrivati a questa consapevolezza: lui non nasconde di essere molto coinvolto mentre la coinquilina si sta comportando in maniera più ambigua. Prima si avvicina a lui, ma poi quando nota delle eccessive attenzioni se ne allontana, hanno notato in molti.

Ci sono state occasioni in cui Sergio ha un po’ calcato la mano e la notte scorsa è risuccesso. Il pubblico si è profondamente indignato alla vista del video. Video in cui Sergio si dirige verso il letto di Greta e le sussurra qualcosa nell’orecchio. A un certo punto lo si vede avvicinarsi al volto per darle un bacio, non si è ben capito se sulle labbra, con lei che però sobbalza e si toglie la mascherina per proteggere gli occhi.

È vero che si piacciono però forse

Sergio ha capito che lei non cede è quindi l'unico modo che ha per baciare Greta è questo#GrandeFratello

https://t.co/3E10YcJe9E — MarcoG (@IlGiordi_83) February 26, 2024

Una reazione, questa, che lascia intendere come non si aspettava minimamente di essere baciata così dal suo coinquilino. Ma non è finita qui perché sempre da quanto si vede dal filmato lui è rimasto a ronzarle attorno per un altro po’ di tempo, fino a quando non sono intervenuti gli autori: “Sergiooo!”, si sente dagli altoparlanti. E a quel punto lui desiste e si allontana. Ma la maggior parte degli utenti del web non ha affatto apprezzato il comportamento di Sergio, giudicato troppo oppressivo nei riguardi di Greta.