Uomini e Donne, Ernesto scalda lo studio: la conversazione è bollente. Ma per chi ci ride sopra, c’è anche chi chiede provvedimenti: “Maria De Filippi deve intervenire – scrive un fan sulla pagina social del programma -. Anche perché ricordo che in passato alcuni cavalieri furono allontanati dallo studio per aver parlato di sesso o, semplicemente, fatto riferimento. Perché non cacciano Ernesto? Perché è figo e fa ascolti, come al solito si usano due pesi due misure”. E mentre Ernesto è sotto i riflettori, bene non se la passa neppure Brando.

Il tronista è oggetti di critiche forti. Il motivo? Non ha ancora scelto tra Beatriz e Raffaella. E i commenti, anche in questo caso, non sono mancati. “Devi scegliere, basta. Lo sappiamo tutti perché stai continuando a rimanere in studio”. Su chi sarà la scelta anche gli spettatori hanno le idee poco chiare: “Alla fine sceglierà Raffaella per non andare contro Tina e il pubblico”.





Uomini e Donne, Ernesto bollente con la dama Barbara

“Ma è palese che è innamorato di Beatriz quindi fuori con Raffaella durerà 3 mesi”. E c’è chi replica: “Raffaella mi fa sempre più tenerezza, lei è una spettatrice. La protagonista e la vera tronista e l’altra, peccato davvero. Brando vuole conferme io me ne sarei già andata da mo”. Conferma che sembra aver trovato anche Barbara De Santis, che ha accettato di uscire con Ernesto.

Ernesto che però, proprio con la dama, ha usato parole forse troppo bollenti per il programma e l’orario in cui va in onda. “Mai provato il sesso tantrico?”, dice alla dama. Parole che hanno spiazzato Barbara: “No ma ne ho sentito parlare”. Prima, ancora, Ernesto aveva detto di voler “scrivere “Cinquanta sfumature di grigio” con lei”. E Barbara è rimasta incuriosita.

Ha accettato di uscire con lui mentre il cavaliere continuerà a scriversi con altre donne (“Con Maura c’è intesa, Jessica la vedo sessualmente predisposta”). Barbara, da parte sua, ha accettato il compromesso: “Finché non si arriva a questo sesso usciamo, poi deciderà lui con chi farlo”