“Avete preso in giro tutti”. Bufera sulla coppia di UeD. Spunta la foto che fa scoppiare il caso

Non cala l’attenzione su Uomini e Donne. In attesa di settembre, quando prenderà via la nuova stagione, i suoi protagonisti continuano a far parlare parecchio. L’ultima, in ordine di tempo, era stata Roberta Di Padua che aveva svelato di essere indecisa se tornare o meno in studio. “Non so se sono pronta – aveva spiegato – E poi non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”.



Roberta Di Padua che poi, lontano da Uomini e Donne, aveva svelato come sta dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri. “Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”. Era stata Roberta Di Padua a spiegare il motivo della crisi. “Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”, spiegava a Uomini e Donne Magazine. Una storia finita malissimo. Al contrario di quanto pare stia accadendo a un’altra coppia.

Uomini e Donne, critiche su una coppia



Coppia che sta attirando non poche critiche su di sé. A margine dell’ultima foto postata sui social infatti i commenti sono stati durissimi. “Avete preso in giro tutta la redazione di Uomini e Donne e ora fate gli innamorati”, ha scritto qualcuno sotto il post. La dama ha subito chiesto di evitare di scrivere “idiozie”. Poi ha fatto presente che non tollera la maleducazione e la mancanza di rispetto.







“Credimi che la tristezza infinita l’hai dimostrata tu in quel contesto televisivo. Se poi era una farsa vi è riuscita male lo stesso”, ha scritto poi qualcun’altro. Parliamo di due volti molto amati di Uomini e Donne. Luca Cenerelli e Elisabetta Simone ormai usciti del tutto allo scoperto. Tante, dopo la fine di Uomini e Donne, erano state le segnalazioni.



Un telespettatore, fan della trasmissione, ha beccato Luca ed Elisabetta in vacanza. “Si baciavano continuamente. Anzi, lei baciava lui”. Luca aveva, dunque, capito di essersi innamorato di Elisabetta. A confessarlo era stato lui stesso a Uomini e Donne Magazine dove ammette che non era per niente contento di come si fossero salutati in studio.