“Altro che lei…”. UeD, nuova batosta per Ida Platano: lo smacco del cavaliere davanti a tutto lo studio

C’è una nuova dama in città, ops, a Uomini e Donne. Si chiama Gloria Nicoletti e da quando è apparsa si è messa in mostra per alcuni accesi botta e risposta indovinate con chi? Ma è chiaro, proprio con lui, Armando Incarnato. L’imprenditore partenopeo è noto al pubblico per le sue prese di posizione nette e spesso sopra le righe. A lui, al personaggio che ormai tutti conoscono, va bene, anzi benissimo così. E quindi via a frecciate e piccate considerazioni con i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Da Gemma Galgani all’opinionista Gianni Sperti. Proprio con quest’ultimo recentemente c’è stata un’altra, l’ennesima, discussione. Ma parlavamo di Gloria. Ebbene lei sta frequentando Francesco. Ora però spunta fuori l’interessamento di un altro cavaliere. Ovvero Diego Tavani. Lo stesso che recentemente ha parlato di cosa è accaduto con Ida Platano.

Queste le parole di Gloria Nicoletti: “Francesco è un tipo solare, passionale… mi piace! Tra noi sicuramente c’è della chimica, anche perché ci sa molto fare con le donne. Però sono cauta, lui invece sta correndo ma per il momento va tutto bene. Certo c’è anche un altro elemento da valutare… Diego ha chiesto il mio numero alla redazione, io ho accettato e ci stiamo sentendo al telefono. Lui è stato il primo cavaliere che ho notato quando sono arrivata in trasmissione”.





Diego Tavani, però, al settimanale Uomini e Donne, ha raccontato nelle ultime ore: “Tornare è stato emozionante. Non è stato semplice affrontare il ricordo di quello che è successo con Ida. Lei mi è mancata, mi ero abituato ad averla accanto. Ho ripensato alle cose che abbiamo vissuto. Quando l’ho conosciuta ho pensato che finalmente avrei avuto una persona al mio fianco a Natale. Mi è dispiaciuto che non sia andata così”.

Poi il cavaliere del trono over ha proseguito: “Non sarà semplice nè per me nè per lei provare di nuovo i sentimenti che abbiamo sentito. Quando l’ho rivista mi si è smosso subito qualcosa dentro. Il giorno dopo le ho chiesto un confronto, un contatto. Quando mi ha detto di no, mi è riscesa una lacrima. Mi sono reso conto che era solo un riflesso di qualcosa di passato e dovrò cambiare direzione”. E allora, forse, meglio virare su Gloria. O no?