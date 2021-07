“Nuovo tronista top a UeD”. Arriva direttamente dal programma tv. La scelta di Maria De Filippi

La nuova stagione di Uomini e Donne inizierà a settembre ma i preparativi vanno avanti e non si fermano. Nei giorni scorsi aveva fatto parlare l’arrivo, nel dating di Maria De Filippi, della prima tronista transgender. “La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”, aveva scritto Dagospia. Secondo il giornale scandalistico, l’edizione in partenza a settembre 2021 confermerà il mix Trono over e Trono classico.



Quest’ultimo avrà quattro tronisti, di cui due uomini. Sempre secondo il punto di vista di Dagospia quello della tronista trans sarebbe l’ennesimo colpaccio televisivo di ‘Queen Mary’, figura unica nel panorama televisivo generalista italiano. Sul web ha iniziato a circolare il nome di Nicole Scavuzzo, che su Twitter ha pubblicato un articolo in cui si parla della prima donna trans nel programma di Maria De Filippi commentando: “Non vedo l’ora”. Nicola Scavuzzo è italiana ma lavora come commessa a Londra e nella capitale è il volto della London Transgender Clinic.



C’è poi un nome, di un ex Amici, su cui Maria De Filippi in persona starebbe scommettendo. È quello del cantante Deddy, uscito dalla ventesima edizione. Una voce che si rincorreva da un pezzo. Oggi grazie al sito Anticipazioni TV, arriva qualche novità in più su questa faccenda. Se ci sia stata un’offerta oppure no dalla redazione di Uomini e donne, non è dato saperlo. Ma quello che invece pare certo è che Deddy al momento non è intenzionato a prendere questa strada amorosa.







Lui comunque non commenta, e una strada potrebbe rimanere aperta. Deddy si era fatto conoscere nella casa, oltre che per il talento, per la sua storia con Rosa Di Grazia. Storia poi finita, chiusa da lui, ‘per i moti impegni lavorativi’. Ed è proprio per il lavoro, che Deddy avrebbe detto a Rosa “di lasciar perdere”.

In questi giorni Deddy sta partecipando ad eventi estivi live e poi prenderà parte anche ad un tour in inverno che si spera possa anche aumentare le date. Insomma, adesso c’è il lavoro e lui ha poco tempo per dedicarsi alle vicende amorose, specialmente in un programma in cui ti devi concentrare totalmente su di esse.