Per una tronista che non sceglie, ce n’è uno che potrebbe invece essere pronto a lasciare il programma. A differenza di Ida Platano infatti, il nuovo tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice avrebbe mostrato un interesse particolare verso una corteggiatrice tanto che c’è chi mostra pochissimi dubbi: “Alla fine sceglierà lei, mi pare una storia già scritta”. E insieme a tanti commenti entusiasti ci sono anche tanti che vanno a pizzicare Ida Platano: “Va a finire che sceglie prima di lei, sette mesi sul trono e ancora non è in grado di capire chi le piace. Una sola parola: ridicola”.

Sulla scelta di Ida sono intervenuti diversi, tra questi anche Maria De Filippi. Secondo la conduttrice e gli opinionisti, infatti, non è detto che la 42enne lasci il programma in coppia con uno tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Era stata poi la volta del blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre informato sulle dinamiche del dating show, di intervenire.





Uomini e Donne, il tronista Daniele molto preso da Valentina

“Ciao Lollo, pensi che Ida scelga Mario? Tu sei il numero uno”, chiede un utente. Ma il blogger ha gelato tutti con la sua risposta: “Penso che non sceglierà nessuno”. Quindi, secondo lui preferirà uscire dalla trasmissione di Canale 5 da single. A differenza di Daniele, che sembra aver messo gli occhi su Valentina. Dopo essere uscito in esterna con Gaia ha avuto un confronto proprio con Valentina.

Davanti a tutto lo studio di Uomini e Donne i due ragazzi si sono mostrati complici tanto che c’è chi ha azzardato che Daniele sia già pronto alla scelta, dopo pochissime settimane (tre per la precisione). “Io amo questa ragazza, ha un temperamento morbido e non vuol dire non aver carattere, ha una capacità comunicativa che non sopraffa. Boh ha dei modi che farebbero star a proprio agio chiunque, non vanno più di moda queste persone”.

Daniele ha 33 anni e un forte legame con la sua città, Napoli. Dopo tanti anni da single approda a Canale 5 per trovare l’amore. Di sé dice che al primo sguardo potrebbe sembrare “duro e incazz**o”, ma solo chi saprà scavare più fondo riuscirà a scoprire il suo animo profondo, dolce e sensibile.