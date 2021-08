“Da oggi chiamatemi signora De Cesaris”. Matrimonio lampo per l’ex dama di UeD, l’annuncio è una vera sorpresa

Uomini e Donne, l’ex dama a sorpresa con la novità più bella. Non mancherà come ospite più che atteso nel salotto di Maria De Filippo. Focus sulla vita sentimentale dell’ex dama che, dopo l’addio alla trasmissione, ha trovato la serenità accanto all’uomo della sua vita. La prova del loro amore? È lei a renderla nota a tutti.

L’ultima edizione di Uomini e Donne ha permesso al suo nome di lasciarsi conoscere e apprezzare dal pubblico italiano. Tante attese che pare abbiano poi portato ai frutti migliori, infatti nella sua vita oggi c’è il grande amore. Stiamo parlando proprio di Daniela Di Napoli.

Lontana dal Trono Over e dai riflettori, anche per Daniela è tempo di felicità allo stato puro. Ma non si tratta solo di un fidanzamento ufficiale, perché l’ex dama ha annunciato a tutti il grande passo. E il pubblico conosce perfettamente il carattere deciso e determinato di Daniela.





Ed è così che proprio lontano dalle telecamere del programma di Canale 5, Daniela Di Napoli pare abbia trovato la sua anima gemella al punto di proferire il fatidico ‘si’. Il nome del fortunato è Emiliano De Cesaris. Il marito dell’ex dama è personal trainer, come riportato sul profilo Instagram.

E a immortalare le nozze, la foto con tanto di didascalia, una vera e propria dedica tutta indirizzata allo sposo: “Da oggi chiamatemi signora De Cesaris. Da oggi ti chiamerò mio marito. Da oggi sarà tutto uguale a prima ma meno pesante. Da oggi sarà tutto l’amore che posso. E tutto grazie a te. Grazie amore mio”.