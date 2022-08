“Quest’anno sarà così”. UeD, la svolta sui tronisti fa discutere: cosa cambia nella nuova edizione

Uomini e Donne, cosa cambia. Il dating show di Maria De Filippi si appresta a vivere una nuova edizione ricca di sorprese. E intanto sono state rese note le date ufficiali di inizio di questo come di altri programmi di Canale 5. Lunedì 5 settembre riprendono Mattino Cinque e Pomeriggio 5, mentre Verissimo riparte sabato 17 settembre, il giorno dopo via ad Amici 22. La nuova stagione di UeD inizia invece lunedì 19 settembre.

Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni sul popolare programma. Intanto l’amatissimo cavaliere Luciano Giannelli non sarà più presente. A fermarlo sono stati problemi di salute, il suo stesso medico gli ha consigliato di prendersi una pausa per riposarsi. Altra voce quella su Marcello Messina. L’ex protagonista di UeD non tornerà, i recenti rumors sulla presunta rottura con la fidanzata Viviana sono stati smentiti da quest’ultima.





Uomini e Donne, inizio registrazioni e altre indiscrezioni

Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver ha dato alcune anticipazioni sulla nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Le registrazioni delle prime puntate saranno effettuate tra il 28 e il 31 agosto. Inoltre vengono date altre informazioni sulle caratteristiche del nuovo Uomini e Donne.

L’esperto di tv sulla nuova edizione di Uomini e Donne poi aggiunge: “Confermata anche quest’anno la versione dei troni uniti, i tronisti 4 e in base a ciò che si sa tutti sconosciuti, il parterre over dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio (salvo cambiamenti, forse qualcuno non lo ritroveremo)”. Per le prime puntate non viene escluso un confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Una novità è rappresentata dal fatto che uno dei quattro tronisti potrebbe essere deciso dal parterre over a partire da due candidati: “Durante la registrazione si presentano due candidati (per salire sul trono) e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre over. Per gli altri tre ci sarebbe la presentazione normale”. Gli ultimi dubbi, aggiunge Pugnaloni, saranno sciolti al momento delle prime registrazioni.

