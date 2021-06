Sempre insieme, Chiara Rabbi e Davide Donadei, la coppia uscita 4 mesi fa da Uomini e Donne, non hanno perso tempo nel voler condividere insieme sogni e progetti di vita. Per quanto possa sembrare una favola, non mancano però i litigi a riportare i piedi sulla terra: “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato”.



Un’esperienza quella nello studio di Uomini e Donne che ha dato modo di fare nascere anche sani rapporti di amicizia, come ad esempio l’affetto nato con Matteo Ranieri, corteggiatore ed ex fidanzato di Sophie Codegoni. E l’affiatamento tra Matteo e Davide Donadei è venuto alla luce anche dopo l’intervento: “Matteo è una persona vera. Un ragazzo simpatico e bravo. Appena ce n’è l’opportunità facciamo in modo di sentirci o vederci”.



Intanto Chiara ha lasciato la sua città e si è trasferita a Lecce per lavorare, insieme a Davide Donadei, nel ristorante di proprietà dell’ex tronista. Si trovano a Parabita, in Puglia, e sono pronti per intraprendere un nuovo progetto. Un periodo che se da un lato sembra promettere per il meglio, dall’altro non può che essere anche molto delicato.







A distanza di qualche settimana da quel momento, Chiara ha rilanciato e in una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, ha chiesto al compagno di allargare la famiglia: “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”. Una richiesta impegnativa alla quale Davide Donadei non ha ancora risposto, almeno pubblicamente.



Davide Donadei è un ragazzo dal grande fascino: giovane e bellissimo, su Instagram ha già riscosso molti consensi tra i fan. Dalla fine del 2020, però, il suo nome è diventato famoso grazie a… Maria De Filippi. Infatti è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne, per andare alla ricerca della sua anima gemella, e dopo mesi, nel gennaio 2021 ha scelto la sua dolce metà tra le corteggiatrici…