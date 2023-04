I fan di Uomini e Donne hanno visto giusto poi, quando hanno letto il nome, non hanno avuto più dubbi: Alessia, l’ultima corteggiatrice di Luca Daffrè, non è solo bellissima ma anche famosa e con un pregresso nel mondo dello spettacolo. E c’è dell’altro: perché si conoscevano già prima di entrare in studio. Ad ammetterlo è stessa Maria De Filippi. Mentre a tirare fuori la storia ci aveva pensato Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Lollo Magazine raccontando dove è stata già vista.



Alessia, che non ha commentato per ora, ha fatto intanto la prima esterna con Luca Daffrè scatenando la reazione di fan di Uomini e Donne che non credono alla coppia. “Lo sente un anno fa, non è andata in porto, ora si presenta. Hanno parlato su Instagram, si sono scambiati il cellulare e vorrebbero far credere a tutti che in un anno non si sono mai sentiti… Mapperfavore!”.

Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè Alessia Spagnuolo



E ancora: “Praticamente, era talmente scontato che con lei andava bene. Si sono scritti, scambiati precedentemente il numero di cellulare, non erano per niente imbarazzati. Scusate ma il dubbio ci viene a tutti.Per altro lei mi sembra molto “vorrei solo fare quello”. Mi ha dato sta sensazione”. Alessia, infatti, di cognome fa Spagnuolo: ed oltre ad essere una conoscenza di Luca Daffrè è anche molto altro. Chi è Alessia Spagnuolo? Ve lo diciamo subito.



Una carriera davanti alle telecamere, ha un profilo “da 240mila follower su Instagram ed è già un volto televisivo visto che è una giornalista sportiva, modella e attrice. Alessia peraltro nel 2018 ha partecipato a Miss Italia portandosi dietro la figlia neonata, Chloè, ed è stata per questa ragione anche a Domenica In”. Insomma, non proprio una sconosciuta.



Intanto Chiara, altra corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne, ha lasciato lo studio tra le polemiche del pubblico. Davanti allo stupore di Luca una fan ha risposto: “Beh sai, l’hanno sminuita e fatta sentire a disagio solo perché ha fatto capire che ha difficoltà nell’avere un contatto fisico con una persona che non conosce per paura di affezionarsi subito, e se sceglie di andarsene è lei a sbagliare?”.