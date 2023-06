Sono passate poche ore da quando Federico Nicotera ha ufficializzato l’addio alla sua fidanzata Carola Viola, conosciuta nello studio di Uomini e Donne. Un addio dopo appena tre mesi condito da parole che lasciano trasparire molta molta amarezza. Nel dettaglio Federico racconta: “Fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così”.

“Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.





Uomini e Donne, Carola parla dopo l’addio a Federico Nicotera

Era filtrata la voce di un presunto tradimento di lui ora, per la prima volta, si espone anche Carola. Che spiega: “Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in TV. Grazie per tutti questi mesi di sostegno”.

Insomma, Carola ha smentito le voci non solo di chi parlava di tradimento ma anche di chi la accusava di aver strumentalizzato la storia. E i commenti non sono mancati. “Volevamo chiarezza e l’abbiamo avuta. Cercate di portare rispetto a entrambi in un momento che sicuramente non è semplice, evitando supposizioni che tanto, purtroppo, non cambieranno le cose”.

E Ancora: “Se volete continuare a seguirli, fatelo e se volete smettere, smettete, ma evitate insulti, insinuazioni e critiche di ogni tipo su una storia che non è la vostra”. Parole che hanno raccolto immediatamente consensi: ora per Carola e Federico si apre un nuovo capitolo della loro vita, distanti l’uno dall’altra.