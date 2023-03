Uomini e Donne, novità su Carola e Federico Nicotera: a rivelarle sono le anticipazioni che arrivano sul programma di Maria De Filippi che dal 6 marzo tornerà in onda. Uno stop deciso da Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo, una perdita che ha sconvolto Maria De Filippi come, a più riprese, hanno spiegato Gianni Sperti e Tina Cipollari gli opinionisti di punta del programma. Nel dettaglio Tina aveva confessato ai giornalisti: “In questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo siamo tutti davvero disperati”.



E Gianni, che dopo le parole di dolore aveva detto: “The show must go on… Come avrebbe voluto Maurizio”. Un invito a rialzarsi come, qualche ora prima, aveva fatto Fiorella Mannoia: volto storico del programma. “È stato scritto tutto, e di tutto da tutti come doveva essere. Adesso viviamo”. E vivere per Maria De Filippi significa anche tornare a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, da Carola lettera a Federico Nicotera



Dove sta tenendo banco la scelta di Federico Nicotera. Le anticipazioni di Uomini e Donne spiegano come Maria De Filippi leggerà in studio una lettera d’amore di Carola che, in quel momento, non riuscirà a trattenere le lacrime in studio. La lettera di Carola finirà per sorprendere Federico: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il tronista ammetterà di essere rimasto colpito.



Come al solito il pubblico si divide anche se i dubbi su Carola restano. Chi ha inviato la segnalazione a Deianira Marzano sulla corteggiatrice in discoteca con un ragazzo ha aggiunto nuovi particolari pesanti: “Non posso mandarti nulla perché la terza persona (ovvero l’attuale fidanzato), non può farlo in quanto lei gli ha chiesto di aspettare”.



Carola quindi sarebbe addirittura fidanzata ed avrebbe preso in giro tutto il programma. Continua la fonte: “Lui è un mio amico e ho audio in cui lei parla male di Federico. Appena potrò, ti manderò tutto”. Pare, inoltre, che la studentessa abbia le idee molto chiare sul percorso televisivo che ha intrapreso alcuni mesi fa: “Se sarà la scelta, farà due copertine. Se così non dovesse essere, è convinta che la metteranno sul trono e lo dice anche in dei vocali”.