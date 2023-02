“Non doveva fare questo a lei”. UeD, bufera su Federico Nicotera: i fan hanno notato tutto

Continuano i problemi anche fuori da Uomini e Donne per Federico Nicotera. Il tronista è vicinissimo alla scelta, anche se per molti dentro di sé l’ha già fatta. Nelle prossime registrazioni del dating show di Maria De Filippi potrebbe essere comunicata la sua decisione definitiva e i petali rossi potrebbero scendere in studio per la gioia di tanti telespettatori. Ormai si attende questo momento da diversi mesi, ma sia lui che l’altra tronista Lavinia non sono stati in grado di rivelare al pubblico con chi usciranno dal programma.

Ora a Uomini e Donne il momento propizio per Federico Nicotera sembra essere imminente, ma la scelta che starebbe per fare sta già facendo innervosire decine e decine di utenti. Su Twitter, come sottolineato dal sito Blastingnews che ha riportato i messaggi social, in molti hanno protestato. Vediamo dunque cosa sta succedendo in queste ore sui social network e per quale motivo Federico è stato messo nel mirino. Una situazione che sta generando davvero inaspettate e innumerevoli polemiche.

Leggi anche: “L’ha baciata”. UeD, Federico Nicotera scopre le sue carte: “Sceglie lei”





Uomini e Donne, Federico Nicotera e la scelta: polemiche

A Uomini e Donne è ormai ad un passo la decisione di Federico Nicotera, pronto a fare la sua scelta tra le corteggiatrici Carola e Alice. I telespettatori hanno ovviamente le loro preferenze e c’è chi resterà inevitabilmente insoddisfatto. Infatti, in queste ore in rete sono stati diffusi diversi messaggi contro di lui e contro una delle due ragazze. Un momento certamente delicato per lui, che non solo deve fare i conti con le sue scelte interiori ma anche con gli attacchi di una parte del popolo del web.

Questi i commenti nei confronti di Federico Nicotera: “Ma perché deve continuare ad illudere Alice in questo modo? Ormai è palese a tutti che non c’è quel trasporto forte come c’è con Carola. Inutile andare avanti”, “Alice viene illusa dal tronista e non è per niente giusto, non merita questo tipo di trattamento”, “Federico sta allungando fin troppo i tempi e non è giusto per Alice, tanto ormai si sa che non sarà lei la scelta”, “Carola ha dimostrato di essere una persona viziata e una bambina. Entro l’estate si lasceranno”.

Infine, è stato anche scritto da altri utenti: “Carola ha conquistato il cuore del tronista, si percepisce che c’è una grande attrazione ma secondo me non hanno un grande futuro”, “Dureranno pochissimo fuori”. Staremo a vedere se la scelta sarà davvero Carola e se le previsioni saranno rispettate.