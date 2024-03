Finito il trono di Brando, vicino (spera una larga fetta del pubblico) alla conclusione quello di Ida Platano, nello studio di Uomini e Donne a tenere banco è ora il caso Ernesto. Il cavaliere sembra molto attratto da Raffaella ma le cose per lui si mettono male, Barbara De Santi ha sganciato un’altra bomba. Solo nella puntata del 26 marzo Ernesto era stato contestatissimo per la sua uscita infelice nei confronti di Marcello, al quale aveva detto: “Mi stai sul c”.

Ernesto aveva sostenuto che Marcello avesse un comportamento eccessivamente vittimistico. Posizione che anche Gianni Sperti condivide. Marcello aveva risposto a tono e ne era nato un alterco sul quale il pubblico aveva dato il suo giudizio: “Ernesto se ne deve andare”.





Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Ernesto

E ora ecco che per il cavaliere arriva una nuova grana. Barbara De Santi lo ha accusato di recitare un copione. Guardando il modo in cui parla con Raffaella dice: “Fa così con tutte, ma presto si tradirà da solo e allora la maschera cadrà”, spiegando di non credere affatto ad Ernesto ed invitandolo implicitamente a parlare, con chiarezza, una volta per tutte. “Il tuo personaggio si sta sgretolando, noi non siamo stupide”.

Tra Barbara ed Ernesto non scorre buon sangue. Dopo l’inziale frequentazione era arrivata la rottura. Per chi se lo fosse perso, il cavaliere aveva ribadito di voler chiudere con la dama dopo aver saputo che Barbara aveva contattato al telefono sua nipote. Un episodio da lui definito grave perché totalmente fuori luogo. Dopo quelle accuse, Barbara aveva deciso di uscire dallo studio. Era poi tornata.

Facendo il suo ingresso con il telefono in mano volendo mostrare chi per prima ha contattato chi. “A chi devo far vedere il messaggio Maria? Glielo faccio vedere ad Ernesto”. E si è avvicinata al parterre: “Tu mi hai accusato. In un processo c’è l’accusa e la difesa. Posso portare i miei elementi di difesa?”. Ma Ernesto non aveva voluto saperne, per lui la faccenda era già hiusa.