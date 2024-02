Uomini e Donne, nuova indiscrezione sul trono di Brando. A distanza di sei mesi dal primo passo in trasmissione il tronista non ha ancora scelto. Una decisione che sta infastidendo non poco il pubblico che inizia a pensare che Brando stia volutamente allungando il tempo del trono per restare il più possibile in trasmissione. Sono tanti, secondo i telespettatori, gli indizi che inducono a pensare questo: “Ha prima rimbalzato Raffaella, poi ci ha ripensato ed andato con Beatriz, poi ci ha ripensato di nuovo: dopo 6 mesi è impossibile non scegliere”.

Nella puntata di ieri è andato in scena un altro confronto a tre, ma nessuna scelta. Commentando la puntata di ieri i fan hanno detto: “A Raffaella andava bene che Brando litigava sempre con Bea. Ora che si è resa conto che a lui lei piace e parecchio, ci rimane male e lagna ad ogni puntata. Che pesantezza”. Sono in tanti a pensare che la scelta sarà Beatriz.





E le voci non eran mancate. Sulla questione è entrato anche Lorenzo Pugnaloni, l’esperto di gossip sempre informatissimo anche su Uomini e Donne. Pugnaloni ha spiegato che una scelta Brando non l’ha ancora presa. “La settimana scorsa la fake news era su Raffaella, questa settimana la inventano su Beatriz, mi sembra giusto per non fare torto a nessuna”, ha scritto l’esperto della trasmissione con tono ironico sui social.

“Come può essere ufficiale una cosa del genere? Riflettete prima di credere a tutto“, ha proseguito ancora Pugnaloni smentendo categoricamente le notizie sul percorso di Brando in trasmissione. Il trono di Brando non è la sola cosa di cui si parla. Anche Ida è al centro delle chiacchiere. Le anticipazioni rivelano che Ida, nonostante la riappacificazione, non porterà Mario in esterna, preferendo uscire invece con gli altri corteggiatori.

I commenti sono fioccati: “Ecco, chiude anche con lui”. E ancora: “è tutto un piano studiato, Ida la sa lunga”. Intanto Nei giorni scorsi un altro scossone aveva toccato Uomini e Donne. L’annuncio dell’addio tra Marcello Messina e Jasna Amodei.