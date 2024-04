Uomini e Donne, non scende l’attenzione su Brando e Raffaella. Al magazine del programma la scelta del biondo tronista ha rilasciato un’intervista che sta facendo discutere proprio nelle ore in cui anche Beatriz è tornata parlare. La non scelta di Brando ha spiegato le difficoltà successive al momento del rifiuto da parte del tronista. “Sono arrivata a casa abbastanza tardi, ma per fortuna sono riuscita a vedere dei miei amici, che mi hanno portato hamburger e gelato, e a trascorrere del tempo con loro per svagarmi”, racconta Beatriz.

“È stata una serata abbastanza tranquilla. Nei giorni successivi alla scelta ho fatto mente locale, mi sono dedicata a un esame di auto-consapevolezza anche perché non credo ci sia molto da dire o confidare”. Parole che fanno riflettere sullo stato d’animo della ragazza, totalmente opposto a quello di Raffaella.





Uomini e Donne, prima intervista per Brando e Raffaella

Che confessa: “è stato strano viversi senza telecamere. Ci siamo guardati e Brando mi dice “Adesso che si fa?” e io: “Amo’ non lo so!”. Ma per fortuna abbiamo trovato subito la nostra naturalezza. Appena arrivati in albergo eravamo stanchissimi, abbiamo scaricato tutta la tensione. Abbiamo ordinato la cena in camera, ha chiamato Brando perché io non chiamerò mai la reception, mi vergogno (sorride)”.

“Il giorno dopo è stato meraviglioso: io mi sono svegliata alle cinque del mattino, ma l’ho lasciato dormire… fino alle sette e mezza! (Ride). Da lì gli ho rotto un po’ Ie scatole per svegliarlo, penso volesse lasciarmi (ride di nuovo). No, in realtà si è attivato subito, ho visto la sua allegria, la sua leggerezza. Poi ci siamo separati, ma… anche se sono state poche ore, sono state intense”. Quindi l’ammissione su quel particolare di cui già ci si era accorti durante il programma.

“Dall’esterna di Napoli avevo notato un cambiamento radicale nei miei confronti. Era scattato qualcosa”, ha raccontato Raffaella. È cambiato tutti perché era scoppiato l’amore. Poi è stata la volta di Brando: “Una volta che si è chiusa la porta del camerino e siamo rimasti da soli, era difflcile realizzare cosa fosse successo. È stato bello, piacevole, breve. Il nostro progetto è staccare la spina. Viverci. Stare in intimità. Goderci l’un l’altra. Non sono uno che fa progetti. Ma spero che saremo ancora felici e affiatati come oggi, se non di più”.