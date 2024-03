Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che neanche questa settimana Brando sceglierà. Ma, eternamente indeciso, avrebbe sollevato la reazione furiosa di Beatriz e Raffaella. Il trono di Brando è uno dei più discussi e chiacchierati degli ultimi anni. Le critiche sono sempre le stesse da mesi (Brando è nello studio da settembre) e concordi sul fatto che il 22enne stia prolungando la sua permanenza in studio solo per avere più popolarità. Non c’è giorno che Brando non venga preso di mira sui social.

>> “Purtroppo è così…”. Grande Fratello, il triste annuncio di Rosy Chin: “Federico, sei l’unico a saperlo”

Questo commento, per esempio, arriva dalla pagina Instagram di Uomini e Donne. A margine di un clip si legge: “Ma basta Brando: a parte la mancanza di rispetto nei confronti di Raffaella, scegli. Ti becchi sta rogna e ci liberi da questo supplizio noioso”. Supplizio noioso che sarebbe il trono nella sua totalità.





Uomini e Donne, Betriz e Raffaella criticano Brando

Il trono, per ora, non finirà. Dalle anticipazioni fornite da Blasting news si legge come: “, scoppierà il caos nel momento in cui Raffaella deciderà di lasciare lo studio dopo che Brando avrà invitato Beatriz a ballare. Da notare che pure quest’ultima se ne andrà dietro le quinte dopo aver rifiutato l’invito del tronista. Prima della loro uscita, Beatriz e Raffaella ne diranno di tutti i colori a Brando, accusandolo di essere un uomo ‘senza attributi‘”.

Lo scaricheranno? C’è chi giura di sì certo è che sarebbe la prima volta nella storia del programma. In attesa di quello che sarà il pubblico si spacca: “Raffaella deve scendere dal piedistallo una ragazza così non la vorrei al mio fianco che guarda dall’alto al basso un’altra ragazza come Beatriz, avere favori da pubblico e fateci caso ogni puntata Raffaela prima aveva appoggio di Tina, e giorni scorsi abbracci da parte di Barbara e oggi di Gemma”.

“E lo ripeto chi è vicino a Brando di avvisarlo che Raffaella punta al trono vedrete che sarà così. Brando oggi avuto e voglia vedere da Beatriz togliere quei tumori che aveva nei confronti di Beatriz e chi a seguito bene il discorso di brando a parlato della esterna con Beatriz la detto più di una volta la parola stessa frase che Beatriz mi piace e mi sono “tolto questo timore” che avevo nei confronti Beatriz ecco qui la scelta c’è di brando è Beatriz”.