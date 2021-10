Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state caratterizzate dalla clamorosa eliminazione di Joele Milan. Il tronista ha infatti violato il regolamento per poter comunicare con Ilaria. Dopo la ‘cacciata’ da parte di Maria De Filippi la corteggiatrice ha spiegato che vorrebbe comunque frequentare Joele. “Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona…”.

In ogni caso oggi lunedì 18 ottobre è già pronta un’altra puntata, in onda come sempre su Canale 5 dalle 14 e 45. E sarà un appuntamento davvero ricco di sorprese e colpi di scena, perfino inediti. Si parlerà naturalmente sia di Trono Over che Classico. Intanto si registrerà un’assenza pesante che creerà parecchio clamore. Si tratta di una corteggiatrice di Matteo Fioravanti che sarà assente…

Nella prima puntata Maria, corteggiatrice di Matteo, si era messa in evidenza per il suo modo di fare al limite dell’arrogante. Tanto che il suo atteggiamento era stato notato sia dal pubblico che dai presenti in studio. A quanto pare, però, nella nuova puntata non ci sarà. E qualche fonte parla di una possibile eliminazione da parte di Matteo. Non a caso quest’ultimo sembra aver legato molto con Noemi. Il loro legame sembra davvero dar frutti.





La tronista Roberta Ilaria Giusti, invece, è sempre più vicina a Samuele. Nell’uscita esterna che i due si sono concessi sono stati molto bene. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. Il vero ‘pezzo forte’ della giornata, però, è un altro, riguarda il Trono Over. Graziano svela al centro dello studio alcuni momenti intimi e scabrosi con una dama del parterre. La quale, tuttavia, non prenderà affatto bene questa indiscrezione e darà uno schiaffo a Graziano.

La scena è stata clamorosa e Maria De Filippi ha deciso di intervenire. In fase di registrazione la sua scelta è stata chiara: tagliare tutto. Un evento non certo frequente a Uomini e Donne, ma evidentemente in questo caso la censura è stata ritenuta necessaria.