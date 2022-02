La notizia è arrivata come un pugno nello stomaco, a darla è stata la diretta interessata ex tronista di Uomini e Donne. “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova”. E ancora: “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura”.



Parole che fanno malissimo e che arrivano a stretto giro di quelle di un altro volto noto di Uomini e Donne, Luisa Monti in lotta contro il cancro e che un mese fa aveva aggiornata i fan della sua situazione. “Eccomi qua – scrive nel post di Instagram l’ex Uomini e Donne Luisa Anna Maria Monti – il cammino verso la guarigione prosegue bene , sono molto stanca , il mio corpo ha subito dei cambiamenti ma sono viva , ho iniziato la terapia ormonale da un po’ e anche se comporta effetti collaterali abbastanza importanti non getto la spugna”.



Nella foto condivisa l’ex Uomini e Donne aveva il seno coperto da una piuma bianca. “Questa piuma ha un significato, avvertire la presenza dei miei Angeli che con la loro leggerezza mi proteggono ogni giorno .. i miei genitori sono con me , dentro di me ❤️Sempre “. Anche il papà e la mamma di Luisa sono stati colpiti dal cancro ma purtroppo non ce l’hanno fatta.







Lei, invece, ora sta bene e afferma: “Ora voglio buttarmi tutto alle spalle , ricominciare a vivere , rinascere ..sono stati mesi difficili e non è finita”. E non è finita neppure per Angela Artison l’ex volto amatissimo di Uomini e Donne. Era il 2007 quando approdò nel famoso studio del programma di Maria De Filippi.



Lei e Serena Enardu rappresentavano ‘la bionda e la mora’. Ma mentre l’ex tronista sarda proseguì fino alla fine il suo percorso, Angela si ritirò prima. Ad aumentare il dolore per la situazione dell’ex Uomini e Donne c’è quel ‘da sola’ che fa intendere che al momento al suo fianco non c’è nessuno.