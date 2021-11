“Mia madre lo ha scoperto così”. Andrea Nicole, confessione improvvisa a UeD: la tronista in lacrime

Momenti di commozione oggi a Uomini e Donne con la tronista Andrea Nicole che si è lasciata andare a una dolorosa confessione. Il video riporta un’esterna con Ciprian, uno dei corteggiatori della ragazza passata, negli anni scorsi, attraverso un difficile percorso di transizione da uomo a donna. Giorni durissimi durante i quali ha rivelato di aver avuto pensieri terribili: anche quello di togliersi la vita. “Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine”.



“Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle – ha proseguito Andrea Nicole – . Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere”. Nello studio di Uomini e Donne è stato difficile trattenere le lacrime. “Mi dispiace che mamma lo scoprirà così, però quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa molto forte”. Parole che hanno colpito tutti.



La stessa Andrea Nicole, sia in studio che in esterna, si è commossa ricordando quei momenti di grande sofferenza. Tanti i messaggi di solidarietà: Sara ci ha tenuto a dichiarare che “i figli non sono mai una delusione, mai”. Ida Platano è intervenuta subito dopo, confermando le parole della collega e invitandola a non pensare, neanche per un momento, questo.







Parole di sostegno ad Andrea Nicole sono arrivati anche da Gemma Galgani e Gianni Sperti che ha sottolineato come Ciprian possa essere la scelta giusta. Solo con lui infatti la tronista si è aperta. Ha poi usato parole al miele per lei che faranno riflettere molti. “È sempre un piacere ascoltarla, ogni volta che parli arricchisci tutti”, ha poi dichiarato Sperti.





Andrea Nicole ha 29 anni, è nata il 26 gennaio 1992, e vive a Milano. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Avrebbe deciso di cambiare sesso a 15 anni e a 18 anni ha intrapreso il percorso di transizione. Ormai completato da tempo. A quanto riferito da lei stessa la famiglia non sarebbe stata propriamente entusiasta della decisione di partecipare alla trasmissione.