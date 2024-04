Nuova scoperta su Mario Cusitore, mentre stava andando la dichiarazione d’amore a Ida Platano nello studio di Uomini e Donne nuove indiscrezioni sono arrivata sul cavaliere. A rilanciarle l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Alle parole di Mario non aveva creduto Tina che aveva sparato a zero sul cavaliere:“Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi”.

Parole riprese anche da Gianni Sperti: “La frase è eccessiva visto quello che c’è tra di voi”. Tornando ad Alessandro Rosica, rivela che mentre Mario dichiarava amore alla tronista in studi succedevano altre cose. “Lui è talmente innamorato che qualche settimana fa è uscito con tante ragazze e le ha contattate su Instagram“, ha scritto l’esperto di gossip in una delle sue storie.





Uomini e Donne, ancora segnalazioni su Mario Cusitore

E non era finita, pochi giorni fa Mario aveva lasciato lo studio dopo il ballo tra Ida e Pierpaolo, incontrando stavolta il favore di una parte del pubblico: “Mario ha fatto benissimo… e’ un continuo stargli contro e dirgli di tutto. Ogni cosa che lui fa’ non va bene, ogni reazione che ha non va bene, ma intanto gli viene sempre puntato il dito contro”.

“All’ennesimo attacco nei suoi confronti se ne è andato ed ha fatto benissimo. Gli stanno mettendo la dignità sotto i piedi”. E ancora: “Gianni quanto è urticante! Difende l’indifendibile solo perché quel falsone gli va a genio. Questo dimostra che lì dentro due pesi e due misure”. I commenti per Mario, tuttavia, sono per la maggior parte poco benevoli.

“Mario che dice a Ida mi sono innamorato di te fa veramente ridere, l’unica intelligente che ha capito quanto è falso Mariolino è Tina, Gianni che lo difende sempre è più ridicolo di lui”. Ora non resta che vedere cosa succederà.