“Torna per il trono”. Colpo di scena a Uomini e Donne, l’ex volto noto di nuovo in studio: un ritorno che farà discutere

Uomini e Donne, la confessione dell’ex corteggiatore. Fan spiazzati non appena appresa la notizia della rottura tra i due, ma l’amore, lo si sa bene, è imprevedibile e non sempre va incontro a un lieto fine. Negli ultimi tempi i due sono stati discusissimi e oggi è l’ex corteggiatore a confidarsi a un pubblico sempre più curioso.

Solo tre mesi sono bastati per comprendere che tra i due non poteva esistere un futuro condiviso. La storia d’amore nata nel salotto di Uomini e Donne è giunta al capolinea e a darne notizia è stata proprio l’ex tronista campana attraverso un amaro sfogo avvenuto sui social.

Forse qualcuno avrà già capito di chi si tratta, ovvero di Samantha Curcio e di Alessio Ceniccola, che oggi continuano a viaggiare lungo binari del tutto distanti tra loro e probabilmente con mete molto diverse. Se da un lato di recente lei è apparsa più riflessiva sui social, lui ha concesso ai fan qualche confidenza in più sul suo futuro.





“Voglio sentirmi libera di esprimere il mio pensiero: io amo qualsiasi forma d’arte, che quasi sempre va di pari passo con l’eleganza dell’animo. Amo le donne sensuali, e (…) non hanno bisogno di denudarsi o di ostentare la loro fisicità per dimostrarlo”, ha scritto Samantha Curcio di recente, mentre Alessio Ceniccola, tempestato ancora di domande, ha deciso di ‘sbilanciarsi’ un po’ di più.

Tante le domande che i fan gli pongono su Instagram, l’attenzione non poteva che cadere su un possibile ritorno nel salotto di Maria De Filippi. Alessio Ceniccola ha risposto così: “Partendo dal presupposto, non so se ci tornerò mai, dipende dalle situazioni, dipende da chi ci sta sul trono. L’esperienza da tronista anche sarebbe figa”.