“Fai schifo”. Vergogna su Alessandro Vicinanza, brutto gesto nei confronti di Roberta Di Padua

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza umilia Roberta Di Padua. È successo dopo che il cavaliere ha lasciato lo studio con Ida Platano non senza polemiche. Sono pochi quelli che credono alla loro love story. Scrive un’utente: “Dureranno fino a Natale? Che falsità. Se Riccardo avesse dichiarato apertamente i suoi sentimenti, Ida avrebbe salutato subito Alessandro. Gianni cieco, difende Ida che è la più falsa là dentro. Mah ….no comment”.



Prima di Ida Alessandro è stato molto vicino a Roberta Di Padua, la bellissima dama spesso nel mirino. Sui di lei aveva parlato anche l’ex cavaliere Diego Tavani mantenendo un certo tatto senza però esimersi dal dare un giudizio. “Roberta non la conosco, ma ho visto che interagisce con gli ex di Ida per farle uno screzio, anche perché tra loro non corre buon sangue da tempo”.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza umilia Roberta Di Padua



Parole che condividono anche i fan. Scrive un utente sulle pagine Instagram del programma.“Roberta cerca sempre di insinuare ad Alessandro dubbi su Ida. Vivere di espedienti è la cosa peggiore che una donna possa fare. Pessima!”. Forse è per questo che è arrivato il gesto, molto brutto, di Alessandro. Scrive Coming soon come: “Tra le Ig stories di Alessandro è apparsa anche una foto con Roberta di Padua ed un evidente presa in giro verso quest’ultima”.



“Nell’immagine ci sono, da una parte, Alessandro e Ida intenti a scambiarsi un bacio e dall’altra compare invece Roberta. “Io che sono felice per loro li adoro da morire” e successivamente “Sempre io che oggi ho incontrato Alessandro a via Carmine e ora incontrerò anche Ida”. È bastato poco perché la foto venisse ripresa da Deianira Marzano, caustica con Alessandro.



“Alessandro ma non ti vergogni di ripostare queste prese in giro su una donna in cui sei uscita?”Skuorno”. Tanti i commenti: “Fai schifo”. “Ti devi vergognare”, il tenore delle critiche. Chi pensava fosse stata scritta la parola fine sul triangolo è destinato a rimanere deluso.