Svelata l’identità della primatronista trans di Uomini e Donne. Come spiegato ieri da Dagospia (che dà la notizia per certa), Maria De Filippi ha deciso di puntare per uno dei troni di Uomini e Donne della prossima stagione su una persona che “era un uomo, ora è una donna”, scrive il giornale online diretto da Roberto D’Agostino.

“La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”. Secondo il giornale scandalistico, l’edizione in partenza a settembre 2021 confermerà il mix Trono over e Trono classico. Quest’ultimo avrà quattro tronisti, di cui due uomini. Sempre secondo il unto di vista di Dagospi quello della tronista trans sarebbe l’ennesimo colpaccio televisivo di ‘Queen Mary’, figura unica nel panorama televisivo generalista italiano.

Chi è la prima tronista trans di Uomini e Donne

Come riportato da Dagospia: “Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima”.





“La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta”,scriveva solo 24 ore fa il sito diretto da D’Agostino.

Oggi è stato svelato un nome. Sul web ha iniziato a circolare il nome di Nicole Scavuzzo, che su Twitter ha pubblicato un articolo in cui si parla della prima donna trans nel programma di Maria De Filippi commentando: “Non vedo l’ora”. Nicola Scavuzzo è italiana ma lavora come commessa a Londra e nella capitale è il volto della London Transgender Clinic.