Furia totale di Fiordaliso al Grande Fratello, infatti la concorrente ha deciso di alzare la voce per farsi sentire da tutti gli altri. Mentre erano riuniti attorno al tavolo per la consumazione del pranzo, lei si è messa in piedi e si è lamentata per ciò che ha scoperto in questi giorni. Ormai è arrivata al limite della sopportazione e quindi ha chiesto un cambiamento repentino nei comportamenti.

Fiordaliso ha raccontato infatti cosa è stata costretta a fare per molto tempo nella casa del Grande Fratello, a causa della scarsa collaborazione degli altri gieffini. Tutti dovrebbero aiutare e mettersi a disposizione, invece la cantante ha notato un certo grado di menefreghismo. E allora ha posto l’attenzione su un tema, che era diventato predominante anche nelle scorse settimane.

Fiordaliso, furia contro gli altri al Grande Fratello: “Senza rispetto”

Purtroppo Fiordaliso si è resa conto che la pulizia nella casa del Grande Fratello scarseggia notevolmente, quindi il rispetto delle regole non ci sarebbe affatto. Infatti, durante il suo discorso ha esordiato in questo modo: “Qui siamo ospiti e il rispetto per questa casa non c’è“. Ha poi fatto un accorato appello agli altri gieffini, i quali l’hanno ascoltata silenziosamente, affinché si possa cambiare registro.

La cantante ha concluso così il suo duro intervento, che si è posto l’obiettivo di strigliare i concorrenti e di farli comportare in modo differente: “Comportiamoci in una maniera civile, ci ho messo un’ora questa mattina a raccogliere tutta la sporcizia, non è possibile”. Lei ha gridato per farsi sentire il più forte possibile, mentre tutti gli altri hanno semplicemente annuito preferendo non intervenire.

Se fiordaliso viene a sapere che il macellaio si slinguazza i mestoli e poi li infila nelle padelle per girare il sugo fa una strage in quella casa sksksk pic.twitter.com/FzGj4uSTxY — 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐚🫐 |🇵🇸 (@dioscura_) January 25, 2024

C’è chi ha commentato sul web in modo ironico, anche se non troppo: “Se Fiordaliso viene a sapere che il macellaio si slinguazza i mestoli e poi li infila nelle padelle per girare il sugo, fa una strage in quella casa”.